Conte: “Propaganda del Governo polverizzata dai fatti. Hanno riportato l’Italia alla crescita zero”

AgenPress. La propaganda del Governo polverizzata dai fatti. Hanno promesso mari e monti ma hanno riportato l’Italia alla crescita “zero”, al boom di cassa integrazione, a tagli di 2,3 miliardi alle famiglie povere, togliendo fino a 100 euro in busta paga a chi prende meno di 800 euro al mese, aumentando gli stipendi ai Ministri.

Sono rimasti aggrappati per mesi agli effetti delle nostre misure per la crescita, ai 209 miliardi che noi abbiamo ottenuto per l’Italia: ora la benzina è finita, sono in ritardo sulla spesa dei fondi e hanno distrutto ogni misura per le imprese. Non ci sono complotti e sabotatori, l’unico vero complotto contro il Paese è la vostra incapacità.