La cantante Madonna sostiene le proteste degli studenti in Serbia

AgenPress. Gli studenti di Novi Sad continuano a bloccare il ponte sul Danubio che attraversa la città. Migliaia di cittadini sono dalla loro parte: ci sono i contadini che hanno bloccato le strade principali di Novi Sad con i trattori, i motociclisti arrivati ​​da tutta la Serbia, i veterani di guerra, i militari in pensione e i tassisti.

La rivolta studentesca è una protesta contro la corruzione, l’opacità, l’arroganza del potere e un modo di governare in cui una sola persona concentra abusivamente tutti i poteri. Gli studenti in Serbia dichiarano di voler vivere in una “società normale e democratica”.

Gli studenti serbi sono sostenuti anche dalla cantante pop americana Madonna, che ha pubblicato su Instagram un video delle proteste con la sua canzone “Like a Prayer” come sottofondo musicale.

“Quello che i media non vi dicono è che proprio in questo momento in Serbia si sta verificando una delle più grandi proteste studentesche dal 1968. Professori e insegnanti si sono uniti alle proteste degli studenti e il governo li minaccia di perdere il lavoro. “Dobbiamo far sì che questa situazione diventi virale e sostenere gli studenti e il popolo serbo“, afferma Madonna nel suo post, concludendo con la frase “Siamo con la Serbia”.