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Stati Uniti. Blumenthal (senatore democratico): “Un attacco militare in Iran è ancora un’opzione sul tavolo di Trump”

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AgenPressIl senatore democratico statunitense Richard Blumenthal ha dichiarato che “un attacco militare imminente è un’ipotesi concreta”, basandosi su quanto appreso da alcuni briefing e altre fonti.

“Da alcuni briefing che ho ricevuto, così come da altre fonti, ho l’impressione che un attacco militare imminente sia un’ipotesi molto concreta” aggiungendo che la cosa è “profondamente inquietante, perché potrebbe mettere in pericolo i nostri figli e le nostre figlie  e causare un numero potenzialmente elevato di vittime”.

Ha aggiunto che, a suo parere, la cosa “non dovrebbe sorprendere nessuno, perché i leader militari coinvolti in questa operazione ne parlano da tempo”.

Il presidente Donald Trump ha affermato che nessuno conosce lo stato dei colloqui con l’Iran a parte lui e una manciata di altre persone , suggerendo che i negoziati stiano procedendo nonostante l’apparente stallo. Secondo alcune fonti, la proposta di pace rivista dell’Iran potrebbe arrivare oggi.

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