L’Iran sta approfittando del cessate il fuoco per dissotterrare le proprie armi

AgenPress. L’Iran sta approfittando del cessate il fuoco con gli Stati Uniti per dissotterrare le proprie armi, secondo alcune fonti statunitense. Il regime ha intensificato gli sforzi per recuperare missili e altre munizioni che aveva nascosto sottoterra o che erano rimaste sepolte sotto le macerie dei raid aerei statunitensi e israeliani.

Gli Stati Uniti ritengono che il regime voglia ricostituire rapidamente le proprie capacità in materia di droni e missili per poter lanciare attacchi in tutto il Medio Oriente qualora il presidente Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti avevano indicazioni che l’Iran stesse cercando di ricostituire le proprie capacità militari. “Sappiamo quali risorse militari state spostando e dove le state spostando”.

«Mentre voi state scavando – ed è esattamente quello che state facendo, scavando tra le macerie di strutture bombardate e devastate – noi diventiamo sempre più forti», ha affermato Hegseth. «State recuperando i vostri lanciatori e missili rimanenti senza avere la possibilità di sostituirli».