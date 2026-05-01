type here...

L’Iran sta approfittando del cessate il fuoco per dissotterrare le proprie armi

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. L’Iran sta approfittando del cessate il fuoco con gli Stati Uniti per dissotterrare le proprie armi, secondo alcune fonti statunitense. Il regime ha intensificato gli sforzi per recuperare missili e altre munizioni che aveva nascosto sottoterra o che erano rimaste sepolte sotto le macerie dei raid aerei statunitensi e israeliani.

Gli Stati Uniti ritengono che il regime voglia ricostituire rapidamente le proprie capacità in materia di droni e missili per poter lanciare attacchi in tutto il Medio Oriente qualora il presidente Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti avevano indicazioni che l’Iran stesse cercando di ricostituire le proprie capacità militari. “Sappiamo quali risorse militari state spostando e dove le state spostando”.

«Mentre voi state scavando – ed è esattamente quello che state facendo, scavando tra le macerie di strutture bombardate e devastate – noi diventiamo sempre più forti», ha affermato Hegseth. «State recuperando i vostri lanciatori e missili rimanenti senza avere la possibilità di sostituirli».

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits