FantaSanremo 2025. Risultati serata martedì 11 febbraio

Dopo l’esibizione di tutti e 29 gli artisti in gara a totalizzare più punti è Lucio Corsi. Dietro di lui Brunori Sas e Bresh

AgenPress. La sensazione è che gli artisti non abbiamo voluto sparare le loro cartucce più importanti fin dall’inizio ma la prima serata del 75esimo Festival di Sanremo non ha comunque deluso le attese dei 3milioni 364mila fantallenatori del FantaSanremo che in questa edizione da record hanno creato oltre 5.2milioni di squadre.

Atmosfera delle grandi occasioni nel quartier generale del FantaSanremo, collocato nei locali del Club House – Canottieri Sanremo messi a disposizione da Rai Pubblicità, con i ragazzi del team del fantasy game impegnati da un lato a passare al setaccio le esibizioni dei cantanti in gara alla ricerca di bonus e di malus, dall’altro a realizzare dirette social per aggiornare i fantallenatori sui punteggi ottenuti dai loro beniamini.

Al termine delle esibizioni di tutti e 29 gli artisti in gara a totalizzare più punti è stato Lucio Corsi che ha regalato ai fantallenatori che lo hanno schierato ben 90 punti: 20 per il piazzamento nella top five della classifica di serata, 10 per aver cantato e suonato uno strumento, 15 per la presenza sul palco di un performer, 5 per essersi esibito dopo la mezzanotte, 5 per essere stato presentato dal co-conduttore (Bonus Eurospin), 10 per aver abbracciato il conduttore (Bonus Italpizza). Lucio Corsi ha conquistato punti anche grazie ai bonus di serata, nello specifico 5 assegnati all’artista che si mette seduto e 10 per aver abbracciato il co-conduttore Gerry Scotti e la co-conduttrice Antonella Clerici. Infine, come per tutti gli altri gli artisti, 10 punti di bonus grazie proprio a Gerry Scotti che ha pronunciato nel corso della serata la mitica espressione “L’accendiamo?”.

Dietro Lucio Corsi, con 85 punti, Brunori Sas che, oltre ai 20 punti guadagnati per il piazzamento nella top five, ha saputo sfruttare al meglio la sua partecipazione al DopoFestival mettendo in cascina ben 30 punti: 5 per la partecipazione in diretta, 10 per essersi esibito con gli Street Clerks (la band del DopoFestival), 10 per essere stato l’ultimo artista ad esibirsi al DopoFestival e 5 per aver dato un “batti 5” al conduttore Alessandro Cattelan. Stesso discorso anche per Bresh, ottimo terzo nella classifica parziale con 75 punti, che con la sua partecipazione al DopoFestival ha guadagnato addirittura 40 punti: gli stessi di Brunori Sas con l’aggiunta di 5 punti per essere stato il primo artista in diretta al DopoFestival e di altrettanti per essere stato il primo artista ad esibirsi con gli Street Clerks.

Degne di menzione anche le prove di Rkomi con 65 punti, Modà e Olly con 60 e Simone Cristicchi con 55.

Fra i bonus maggiormente assegnati dal Team Punteggi del FantaSanremo per ben 26 volte è stato il turno dei 5 punti per l’artista presentato dal co-conduttore (Bonus Eurospin), 14 per l’abbraccio al conduttore (Bonus Italpizza), 10 per l’abbraccio al co-conduttore, 9 per il doppio inchino post esibizione consecutivo e/o simultaneo (Bonus Motorola) e 6 volte per il bonus “un tocco di colore: outfit e/o accessorio rosso” (Bonus Perlana).

Pochi in generale malus assegnati. Fra questi di gran lunga il malus di -5 punti per l’outfit total black scattato in 8 occasioni.

Di seguito i punteggi dei 29 artisti che si sono esibiti: