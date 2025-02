Conferenza Sicurezza Monaco. Presidente Costa: “Nessuna pace duratura senza l’Ucraina e senza l’UE”

Putin ha fallito nel suo tentativo di dominare l’Ucraina e, come tutti abbiamo visto, il presidente Zelenskyy è più forte che mai

AgenPress. Insieme ai nostri alleati transatlantici, abbiamo agito immediatamente per sostenere la sovranità, l’autodeterminazione e l’integrità territoriale dell’Ucraina: con aiuti umanitari, con assistenza economica, con le sanzioni più dure di sempre contro la Russia e con un supporto militare senza precedenti. E, forse più importante, con un chiaro senso del futuro dell’Ucraina come membro a pieno titolo dell’Unione Europea.

Tre anni dopo, l’Ucraina resiste eroicamente, Putin ha fallito nel suo tentativo di dominare l’Ucraina e, come tutti abbiamo visto, il presidente Zelenskyy è più forte che mai.

Oggi il mio messaggio è chiaro. Non ci arrendiamo. Continueremo a sostenere l’Ucraina come parte integrante del nostro progetto di pace.

Solo l’Ucraina può definire quando ci sono le condizioni per i negoziati. Presumere concessioni prima di qualsiasi negoziato è un errore enorme. Pertanto, continueremo a stare spalla a spalla con l’Ucraina: nei negoziati, fornendo garanzie di sicurezza, nella ricostruzione e come futuro membro dell’Unione Europea. Questa è la posizione dell’UE e, come avete sentito, è anche la posizione dell’Ucraina.

Cosa significa una pace globale, giusta e duratura? Significa che la pace in Ucraina e la sicurezza dell’Europa non possono essere separate. Significa che teniamo conto che la minaccia russa va oltre l’Ucraina. La Russia domina la Bielorussia. La Russia ha una presenza militare in Moldavia e Georgia. La Russia getta un’ombra sugli Stati baltici, sul confine orientale dell’Unione Europea, sui nostri sistemi democratici e sulle nostre infrastrutture critiche. Significa che una pace globale non può essere un semplice cessate il fuoco. Non può dare alla Russia l’opportunità di attaccare di nuovo. Non può premiare l’aggressore. Deve garantire che la Russia non sarà più una minaccia per l’Ucraina, per l’Europa, per i suoi vicini, che la Russia cesserà di essere una minaccia per la sicurezza internazionale.

Nel costruire questa pace, l’Unione Europea assumerà pienamente le sue responsabilità. In poche parole, non ci saranno negoziati credibili e di successo, nessuna pace duratura senza l’Ucraina e senza l’Unione Europea.

L’Unione Europea dopo febbraio 2022 non è più la stessa di prima. Innanzitutto, abbiamo accelerato l’allargamento ai Balcani occidentali e avviato negoziati con Ucraina e Moldavia. In secondo luogo, abbiamo deciso di rafforzare la nostra sicurezza energetica disaccoppiandoci dalla Russia, in un enorme sforzo collettivo, in particolare qui in Germania sotto la guida di Olaf Scholz. In terzo luogo, meno di un mese dopo l’inizio della guerra, a Versailles, tutti gli Stati membri hanno deciso di impegnarsi efficacemente per costruire l’Europa della difesa.

La nostra spesa per la difesa è aumentata del 30% dal 2021. I paesi dell’Unione Europea che sono nella NATO ora spendono, in media, il 2% per la difesa. Insieme abbiamo raggiunto l’obiettivo. Ma faremo di più. L’Unione Europea è un progetto di pace per definizione. Ma sappiamo che la pace senza difesa è un’illusione.

Due settimane fa, ho riunito i leader dell’Unione europea per fornire una guida politica alla Commissione europea e all’Alto rappresentante sulle capacità che dobbiamo costruire insieme, sulla mobilitazione di maggiori finanziamenti pubblici e privati ​​e sul rafforzamento delle nostre partnership, in particolare con il Regno Unito e la NATO. La Commissione e l’Alto rappresentante presenteranno proposte il mese prossimo e manterrò la difesa in cima all’agenda del Consiglio europeo. Questa è la direzione. Questo è il nostro impegno.

L’Unione Europea è un partner affidabile e prevedibile. Un attore economico e commerciale forte e potente. E siamo fermamente impegnati ad agire meglio, più forte e più velocemente nella costruzione dell’Europa della difesa.