L’Iran comunica all’ONU che le navi “non ostili” possono transitare nello Stretto di Hormuz

AgenPress. L’Iran ha comunicato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e all’Organizzazione marittima internazionale che le “navi non ostili” possono transitare nello Stretto di Hormuz se si coordinano con le autorità iraniane.

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha praticamente bloccato le spedizioni di circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali attraverso lo stretto, causando interruzioni nell’approvvigionamento petrolifero.