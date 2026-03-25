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L’Iran comunica all’ONU che le navi “non ostili” possono transitare nello Stretto di Hormuz

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AgenPressL’Iran ha comunicato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e all’Organizzazione marittima internazionale che le “navi non ostili” possono transitare nello Stretto di Hormuz se si coordinano con le autorità iraniane.
La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha praticamente bloccato le spedizioni di circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali attraverso lo stretto, causando interruzioni nell’approvvigionamento petrolifero.
La nota del Ministero degli Affari Esteri iraniano è stata inviata al Consiglio di Sicurezza, composto da 15 membri, e al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.
Martedì è stata poi distribuita ai 176 membri dell’agenzia marittima delle Nazioni Unite con sede a Londra, responsabile della regolamentazione della sicurezza del trasporto marittimo internazionale e della prevenzione dell’inquinamento.
“Le navi non ostili, comprese quelle appartenenti o associate ad altri Stati, possono – a condizione che non partecipino né sostengano atti di aggressione contro l’Iran e che rispettino pienamente le norme di sicurezza dichiarate – beneficiare del passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz in coordinamento con le autorità iraniane competenti”, si legge nel documento.
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