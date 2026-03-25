Mezzo milione di persone sono rimaste senza elettricità nella regione russa di Belgorod dopo gli attacchi ucraini

AgenPress. Quasi mezzo milione di persone sono rimaste senza elettricità nella regione russa di Belgorod a seguito degli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche, ha dichiarato oggi il governatore della regione.

Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato che le interruzioni di corrente hanno colpito circa 450.000 persone in diverse aree, compreso il capoluogo regionale, e molti residenti hanno dovuto affrontare anche problemi di approvvigionamento idrico e riscaldamento.

Nei prossimi giorni, le temperature notturne a Belgorod sono previste intorno allo zero gradi Celsius.

Secondo Gladkov, i lavori di riparazione dei danni sono già iniziati, ma richiederanno diversi giorni per essere completati.

Belgorod, a circa 40 chilometri dal confine con l’Ucraina, è stata bersaglio frequente di attacchi di droni e missili ucraini per quattro anni, da quando la Russia ha invaso il paese confinante.