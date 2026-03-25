Insegnante accoltellata davanti alla scuola: è grave. Fermato uno studente di 13 anni

AgenPress. Grave episodio di violenza questa mattina in provincia di Bergamo, dove un’insegnante di 57 anni è stata accoltellata davanti all’ingresso dell’istituto scolastico in cui lavorava. La donna, colpita con un’arma da taglio, è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, il presunto aggressore sarebbe uno studente di appena 13 anni. L’attacco è avvenuto poco prima dell’inizio delle lezioni, sotto gli occhi attoniti di altri studenti e del personale scolastico, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, prestando le prime cure sul posto prima di richiedere l’intervento dell’elicottero per il trasferimento rapido in una struttura ospedaliera attrezzata. Le condizioni dell’insegnante sono giudicate molto gravi.

Sul luogo dell’aggressione sono arrivati anche i carabinieri, che hanno fermato il ragazzo e avviato le indagini per chiarire la dinamica e il movente del gesto. Al momento non sono ancora noti i dettagli che avrebbero portato all’accoltellamento, ma gli investigatori stanno ascoltando testimoni e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, riaprendo il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sul disagio giovanile. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sulle condizioni della docente e sugli sviluppi dell’indagine.