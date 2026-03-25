Dimissioni Santanchè. Ignazio La Russa: “Suo gesto non dovuto”

AgenPress. “Rivolgo a Daniela Santanchè la mia vicinanza per il senso di responsabilità dimostrato e con il quale ha voluto eliminare ogni sorta di tensione nell’interesse di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra. Un gesto non dovuto, compiuto solo dopo l’invito del presidente del Consiglio, e nonostante la sua situazione giudiziaria non solo sia priva di condanne ma anche di un semplice rinvio a giudizio nella vicenda ‘cassa integrazione'”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del Senato Ignazio La Russa.