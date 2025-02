Romano (NM): “La politica si occupi del fine vita nel rispetto di tutti”

AgenPress. E’ compito della politica raccogliere le istanze che provengono dalla società civile per regolamentarle, colmando eventuali lacune legislative. Ebbene, al di à delle proprie convinzioni morali, culturali e religiose, è evidente che sempre più persone vogliono decidere della propria morte. Lo dico da strenuo difensore del diritto alla vita, con profondo rispetto per tutte le posizioni in campo.

C’è un ritardo della politica e del Parlamento su questo tema che non può essere normato da sentenze dei tribunali. Sarebbe bene avviare il confronto e garantire una legge che non deve dividere ma unire, ben sapendo che evitare di decidere sarebbe la peggiore decisione.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’On Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.