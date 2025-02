Salvini: “Sta facendo di più il Presidente Trump in poche settimane che l’ex Presidente Biden in quattro anni”

AgenPress. La svolta in Medio Oriente e l’avvio dei colloqui per la fine del conflitto in Ucraina lo confermano: sta facendo di più il Presidente Trump in poche settimane che l’ex Presidente Biden in quattro anni.

Se riuscisse a riportare la Pace meriterebbe il Premio Nobel, altro che “bullismo”.

E’ quanto dichiara, in un post su Fb, il Vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.