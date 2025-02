Salvini: “Il successo di AfD e Alice Weidel è un voto che guarda al futuro”

AgenPress. Il risultato tedesco è stato un voto di rivolta contro le eco-follie che hanno duramente colpito l’industria dell’auto, contro l’immigrazione di massa e contro la guerra ad oltranza. Il successo di AfD e Alice Weidel, ottenuto anche grazie al consenso da parte di tanti giovani, è un voto che guarda al futuro.

Proprio per questo, come Patrioti (terza forza dell’Europarlamento) ritengo che abbiamo il dovere di dialogare con tutte le forze alternative alla sinistra, che spinge invece per la cancellazione delle nostre identità, della nostra agricoltura, del nostro lavoro e della nostra sicurezza.

Il sostegno a Donald Trump e le nostre posizioni sulla pace e sulla lotta al terrorismo ci stanno premiando: ora come non mai siamo protagonisti sulla scena internazionale e dobbiamo continuare a spingere per il cambiamento.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.