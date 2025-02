Alessandro Morelli Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE all’Italian Investment Council 2025 by Remind

AgenPress. Si sono conclusi il 27 febbraio 2025 i tavoli di approfondimento di “Italian Investment Council 2025” by Remind – l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi Italiani – un’importante occasione di confronto tra Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all’estero, analizzare le sfide e le opportunità legate agli investimenti e allo sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Esperti, Imprenditori, Manager, Professionisti Partner di Remind che hanno messo a disposizione esperienze e competenze per delineare insieme alle Istituzioni internazionali, nazionali e locali le Politiche industriali per la crescita dell’Italia, per la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano.

Tra i partecipanti Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE

”Oggi poniamo l’attenzione su due temi fondamentali per il futuro economico dell’Italia: la promozione del Made in Italy sui mercati internazionali e le politiche di investimento necessarie per garantire una crescita economica sostenibile, sociale e culturale”. Lo dice il Sottosegretario di Stato intervenendo ad un convegno organizzato da Remind a Roma.

“L’export italiano – spiega il senatore della lega – ha raggiunto i 700 miliardi di euro nel 2024, dimostrando l’importanza strategica del Made in Italy nell’economia nazionale. I settori manifatturiero, agroalimentare, moda e design continuano a rappresentare un pilastro fondamentale per la nostra competitività internazionale”.

“A tal fine – prosegue – il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha svolto un ruolo cruciale, approvando nel novembre 2024 una modifica al piano annuale delle attività di SACE S.p.A. Questa decisione consente di rafforzare il supporto alle imprese esportatrici, generando un impatto positivo stimato in 158 miliardi di euro di produzione aggiuntiva, 57 miliardi di euro di PIL e la creazione o il mantenimento di oltre 876.000 posti di lavoro”.

Morelli sottolinea che “le politiche di investimento restano un motore fondamentale dello sviluppo economico” e ricorda che “dal secondo semestre del 2024, il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ha registrato oltre 57.499 nuovi Codici Unici di Progetto (CUP), per un valore complessivo di 60,7 miliardi di euro”.

“Il nostro impegno è volto a garantire un’Italia sempre più competitiva, sostenibile e attrattiva per gli investimenti, promuovendo strategie di sviluppo innovative e resilienti”, conclude il Sottosegretario