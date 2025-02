Antonio Tajani Vicepresidente del Consiglio Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale all’Italian Investment Council 2025 by Remind

AgenPress. Si sono conclusi il 27 febbraio 2025 i tavoli di approfondimento di “Italian Investment Council 2025” by Remind – l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi Italiani – un’importante occasione di confronto tra Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all’estero, analizzare le sfide e le opportunità legate agli investimenti e allo sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Esperti, Imprenditori, Manager, Professionisti Partner di Remind che hanno messo a disposizione esperienze e competenze per delineare insieme alle Istituzioni internazionali, nazionali e locali le Politiche industriali per la crescita dell’Italia, per la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano.

Tra i partecipanti Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale che ha cosi dichiarato: “Desidero porgere un saluto e un sentito augurio di buon lavoro in occasione di questo nuovo appuntamento di Italian Investment Council, organizzato da Remind e dal suo presidente Paolo Crisafi.

Ancora una volta Remind si conferma polo di riferimento per Istituzioni Internazionali e Nazionali, creando sinergie e riflessioni comuni, prospettive e occasioni produttive con la filiera di aziende e imprenditori, manager e imprese, favorendo al contempo il confronto con esperti e osservatori, professionisti e analisti, per assicurare la promozione non solo di Buone Pratiche ma anche di concrete iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale per il Sistema Italia .

È questo infatti l’impegno di tutto il Governo e del Dicastero che ho l’onore di guidare: una politica estera improntata a buone relazioni tra i popoli, dialogo costante e costruttivo, una permanente relazione con i soggetti economici e gli imprenditori italiani per recepire esigenze e sollecitazioni e portare in tutto il mondo il grande patrimonio di idee e attività economiche e il “saper fare italiano”.

Un contesto di idealità e di valori nel rispetto delle sovranità nazionali, contro ogni sopruso, prevaricazione e violenza, per affermare sempre i valori più autentici della civile convivenza.

Pace, sviluppo, dialogo, dignità e libertà di popoli e genti, scambi economici improntati a equità e sviluppo globale, sono questi solo alcuni dei valori che ci ispirano quotidianamente nella nostra azione.

Per questo apprezzo l’impegno dei Partner di Italian Investment Council nel dare voce e rilevanza a politiche industriali ed economiche portatrici di investimenti e riconosco con favore la missione di Remind nel diffondere la conoscenza di Buone Pratiche del Pubblico e del Privato in Europa e nel Mondo.

In tal senso il ruolo del Presidente di Remind Paolo Crisafi all’interno della cabina di regia sulle attività finalizzate ad attrarre investimenti e ricadute economiche positive nella nostra Nazione assume una rilevanza particolare.

Credo che non esista migliore risultato per le nostre politiche di quello proiettato allo sviluppo e a rendere ulteriormente produttivi i nostri progetti di sviluppo e il made in Italy, attraverso la conoscenza diffusa e capillare delle potenzialità delle filiere professionali nazionali sotto il profilo di consolidare tradizioni, cura dei particolari, qualità dei prodotti, valorizzazione delle professionalità anche in settori particolari come l’artigianato o la moda, il design, l’immobiliare, le infrastrutture, le mobilità, la sicurezza, il turismo, la manifattura, la cultura e le arti.

L’Italia ha ovunque eccellenze che devono essere conosciute e presentate alla ribalta mondiale con un ruolo sempre più trainante di tutte le forze produttive della Nazione: il Governo continua a essere garante e fautore di questo grande disegno con i partner europei e mondiali.

Per questo le riforme in settori come la Giustizia, la Sicurezza, i lavori pubblici, la cultura, la cooperazione internazionale, in cui il Governo afferma la sua volontà di favorire semplificazione amministrativa, certezza del diritto, celerità dei procedimenti, stabilità nei rapporti, affidabilità e professionalità, contribuiranno all’attrattività di investimenti esteri e incrementeranno l’esportazione delle nostre eccellenze italiane

Remind si conferma come soggetto capace di interpretare questo disegno creando sinergie e interazioni, ponendosi come volano di sviluppo per tutti i nostri settori produttivi.

Con questi intendimenti e certo nel percorso che state portando avanti, auguro a tutti voi un felice esito dei lavori e resto a disposizione per proseguire il proficuo dialogo in corso.

Contate su di me, contate sul Governo , buon lavoro!”