Spazio, Bernini: “Italia protagonista di una nuova storica tappa nell’esplorazione lunare”

AgenPress. “L’Italia è protagonista di una nuova storica tappa nell’esplorazione lunare. Grazie alla sinergia virtuosa tra industria, università e istituzioni, si stanno aprendo nuove frontiere per la conoscenza e la scoperta della Luna.

Complimenti a Qascom, all’Agenzia Spaziale Italiana e al Politecnico di Torino per lo straordinario successo rappresentato dall’allunaggio del lander Blue Ghost reso possibile anche grazie a LuGre, il ricevitore sviluppato in Veneto. Questa collaborazione dimostra come il nostro Paese contribuisca in modo determinante per l’esplorazione di orizzonti ancora sconosciuti”.

Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini commenta in un post su X l’allunaggio del lander Blue Ghost con la tecnologia LuGre.