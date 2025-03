EmTech Italy 2025, l’Italia di fronte alla sfida dell’AI: nel biotech e nel manifatturiero gli sviluppi più promettenti

Intelligenza Artificiale e salute per le nuove frontiere della medicina, robotica e ospedali del futuro, umanesimo digitale e neuroscienze, ma anche sostenibilità, energia e spazio nelle sfide del domani: questi i principali temi passati in rassegna nella prima giornata di evento

AgenPress. Si aperto oggi EmTech Italy 2025 Human & Tech, l’evento di riferimento per le tecnologie emergenti, che ha visto il suo debutto ufficiale in Italia con interventi di alto livello, discussioni ispirate e dimostrazioni tecnologiche all’avanguardia. Organizzato da MIT Technology Review Italia e dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, e ospitato presso Cu.Bo (CUltural BOx), l’evento riunisce fino a domani esperti internazionali, accademici, leader istituzionali e voci del settore industriale per esplorare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale su sanità, energia e società.

La manifestazione ospita nella prima giornata 700 opinion leader, decision maker, accademici, esperti e CEO di fama mondiale, che operano in questi settori e contribuiscono a guidare lo sviluppo dell’economia e dell’innovazione nella società, prendono parte insieme a rappresentanti delle istituzioni, a tutti i livelli.

Oltre 50 speaker tra nomi autorevoli, istituzionali e accademici si alternano in più di 20 tavole rotonde e keynote speech presentando casi di successo e momenti di confronto sugli strumenti e sulle strategie di sviluppo delle nuove tecnologie per applicazioni pratiche nei tre ambiti principali.

I lavori hanno preso il via con i saluti istituzionali da parte del MIT e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, a cui sono seguiti gli interventi di Renato Brunetta, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, e Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy. I relatori hanno sottolineato il valore strategico dell’innovazione per la crescita del Paese e l’importanza di eventi come EmTech per stimolare il dibattito su nuove tecnologie e sviluppo sostenibile.

“Quest’anno, per la prima volta, EmTech si svolge in Italia, a Roma. Si tratta di una piattaforma di alto livello che coinvolge esponenti del settore pubblico e privato in un confronto concreto sugli effetti trasformativi della tecnologia, con un focus particolare sull’Intelligenza Artificiale e sul suo impatto sulla vita delle persone. Rappresenta lo spazio in cui nasceranno i grandi progetti del futuro e un’occasione per posizionare l’Italia al centro di questo ecosistema. Il nostro Paese vanta il quarto posto a livello mondiale per produzione scientifica e possiede eccellenze tecnologiche di rilievo internazionale, che abbiamo il dovere di valorizzare e promuovere oltre i confini nazionali. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento ai partner che hanno sostenuto questa iniziativa e ai 50 speaker, italiani e internazionali, che hanno scelto di contribuire a queste due giornate di approfondimento su temi quali salute, biotecnologie, ambiente, sostenibilità e società.” – commenta Tommaso Canonici, editore di MIT Technology Review Italia.

“L’evento EmTech Italy 2025 è stato realizzato in stretta collaborazione con il MIT Technology Review, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione con un momento di dialogo diretto tra le aziende partecipanti con molte istituzioni, università e enti di ricerca. Molto stimolante anche ospitare questo evento nel nostro nuovo edificio Cu.Bo (CUltural BOx) dedicato alla didattica avanzata e alla simulazione dell’uso di tecnologie innovative. Si tratta di un’iniziativa di grande rilievo per il nostro Paese, realizzata in sinergia con un team altamente qualificato, che desidero ringraziare sinceramente per il prezioso contributo. Questa manifestazione rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la rete internazionale e accelerare l’innovazione come motore di competitività per il settore industriale, oltre che di resilienza di fronte agli scenari globali in evoluzione. Siamo convinti che questa iniziativa sia fondamentale per consolidare la nostra collaborazione con gli Stati Uniti e con l’intera comunità globale degli innovatori. Inoltre, guardiamo con interesse alle buone pratiche di realtà come il MIT, ad esempio il suo Innovation Hub DeepTech appena attivato in Giappone, con l’auspicio di poter anche noi contribuire direttamente allo sviluppo di nuovi poli dedicati al trasferimento tecnologico e all’innovazione avanzata e sostenibile nel nostro Paese e in Europa.” – spiega il professore Eugenio Guglielmelli, Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

Tra i momenti più attesi, il keynote di Alec Ross, autore di The Industries of the Future ed ex consigliere senior per l’innovazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che ha approfondito il tema della digitalizzazione e della crescita nell’era dell’intelligenza artificiale: la tecnologia sta ridefinendo il nostro modo di lavorare, comunicare e innovare. In questo scenario, eventi come EmTech Italy si rivelano fondamentali per guidare una trasformazione responsabile e sostenibile. “Quando parliamo di Intelligenza Artificiale, dobbiamo distinguere quattro categorie fondamentali. La prima è quella percettiva, ovvero la tecnologia che riconosce la voce, il testo e le immagini, come Siri o gli assistenti vocali nelle nostre auto. È la base su cui si è sviluppata l’AI moderna. Oggi, però, la grande protagonista è l’Intelligenza Artificiale generativa, che non si limita a comprendere, ma crea nuovi contenuti: testi, immagini, musica. È quella che sta attirando maggiormente l’attenzione, ma c’è già chi sta guardando oltre. Il prossimo passo è, infatti, l’Intelligenza Artificiale autonoma, capace di portare a termine compiti complessi. Non risponde solo a domande, ma esegue azioni: prenota un viaggio, organizza l’agenda, ottimizza un sistema. Questa è la vera rivoluzione in corso. Infine, c’è l’Intelligenza Artificiale fisica, dove la tecnologia diventa tangibile: droni, robot, automazione industriale. Qui l’Italia può essere leader, grazie alla sua tradizione nella manifattura e nell’industria di precisione. Il futuro dell’AI non è solo nei grandi modelli linguistici, ma nelle applicazioni concrete che trasformano il mondo reale.” – afferma Alec Ross.

La manifestazione ha ospitato anche dei momenti di dimostrazione pratica di innovazioni applicate all’ambito ospedaliero. Il prof Leandro Pecchia e la professoressa Loredana Zollo, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, hanno presentato rispettivamente soluzioni di Intelligenza artificiale e robotica utilizzate in ambito clinico: tra questi, Frakie, un cane robot che sfruttando l’utilizzo del suo fiuto per cercare batteri e funghi, aiuta a combattere le infezioni che si sviluppano all’interno degli ospedali; Thiago, un robot umanoide che supporta il lavoro svolto dagli infermieri: dotato di sensori, telecamere e bracci meccanici, viene impiegato in contesti sanitari e domestici per trasportare medicinali, organi e materiali delicati; un terzo robot chiamato Hosbot, è invece impiegato nei servizi di logistica ospedaliera.

AI e salute per le nuove frontiere della medicina, robotica e ospedali del futuro, umanesimo digitale e neuroscienze, ma anche sostenibilità, energia e spazio nelle sfide del domani: questi insomma i principali temi passati in rassegna nella prima giornata di evento. Domani la giornata sarà dedicata invece alle sfide etiche che il settore dovrà affrontare tra nuovi sviluppi delle tecnologie emergenti e applicazioni responsabili nell’industria dell’aerospazio e delle smart cities.