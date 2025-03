Imprese, Ricci (Pd): “Assicurazione contro le calamità naturali nuova tassa per le imprese”

AgenPress. “È in arrivo una nuova tassa per oltre quattro milioni di imprese italiane. Entro il 31 Marzo, infatti, dovranno sottoscrivere obbligatoriamente un’assicurazione contro le calamità naturali. Fra l’altro un’assicurazione che non copre tutto e che quindi lascia scoperti molti danni eventuali ed è che viene proposta proprio da coloro che spesso negano il cambiamento climatico e che – anche qui in Europa – cercano di rallentare di Green Deal. Gli stessi che impongono al tempo stesso un’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali”: così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in una nota ed in un video diffuso sui social, in cui riprende l’appello del mondo dell’impresa lanciato da CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

“È una vera e propria tassa – sottolinea Ricci – anche perché il 22% di questa assicurazione andrà allo Stato. E la cosa mi preoccupa soprattutto per quel che concerne le Marche perché riguarderà oltre 120.000 imprese marchigiane che già soffrono tanto e hanno dei problemi di competitività”.

“Purtroppo – aggiunge l’europarlamentare Pd marchigiano – questo dato è rafforzato dagli ultimi numeri sull’export, forniti all’Istat, che vedono nell’ultimo trimestre le Marche calare addirittura del 30% le esportazioni.

“Chiediamo, dunque, al Governo di rinviare questo provvedimento. Chiediamo di combattere davvero il cambiamento climatico e di non creare ulteriori problemi a tante imprese italiane”, conclude Ricci.