Obesità e sovrappeso: all’Ospedale Città di Aprilia una giornata dedicata al problema

Evento realizzato in collaborazione con Ospedale Regina Apostolorum, FIMMG, Associazione SIPOD APS e Cittadinanzattiva – Tavola rotonda e Screening gratuiti per pazienti in sovrappeso dai 18 ai 60 anni

A maggio aprirà all’Ospedale Città di Aprilia un Ambulatorio dell’Obesità

AgenPress. Oggi l’obesità rappresenta un enorme problema di salute pubblica e di spesa per il sistema sanitario nazionale (SSN). Il forte sovrappeso è da considerarsi una vera e propria epidemia silenziosa che è necessario arginare attuando misure preventive, mettendo in pratica buoni propositi alimentari.

Oggi, in Italia, un minore su quattro, fra 3 e 17 anni, è in eccesso di peso e oltre il 46% della popolazione adulta è in sovrappeso o obesa, con un aumento di incidenza che è risultato essere di circa il 30% nell’arco degli ultimi 30 anni.

Molto spesso l’eccesso di peso si accompagna a situazioni di svantaggio culturale, economico e sociale, questo comporta profonde differenze tra popolazioni diverse.

Il costo sociale pubblico per grave sovrappeso e o obesità, supera i 10 miliardi di €, pari a circa il 6,7% della spesa sanitaria pubblica

Il tema è assolutamente rilevante e per questo motivo che l’Ospedale Città di Aprilia, in collaborazione con i professionisti dell’Ospedale Regina Apostolorum, ha dedicato una giornata di sensibilizzazione al problema.

L’evento che si terrà il 15 marzo è realizzato in collaborazione con Ospedale Regina Apostolorum, FIMMG, Associazione SIPOD APS e Cittadinanzattiva e sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Il programma prevede alla mattina, dalle 9 alle 12, una tavola rotonda (programma in allegato) su nutrizione e obesità.

Interverranno: Rinaldo Guglielmi (Endocrinologo), Ginevra Passaro (Biologa Nutrizionista), Valentina Pavino (Psicologa), Claudio Tubili (Diabetologo), Enrico Papini (Direttore Scientifico Ospedale Città di Aprilia), Alessandro Tempesta (Presidente SIPOD APS), Gilberto Coppa (Cittadinanzattiva-Tribunale per i Diritti del Malato), Guido Fabbri (Presidente SIICP Lazio e Rappresentante FIMMG). Chiuderà i lavori Marco Chianelli, Endocrinologo e curatore delle Linee Guida Ufficiale per la gestione dell’obesità.

Nel pomeriggio, dalle ore 13 alle ore 18, è prevista un’attività di screening rivolta a tutta la popolazione dai 18 ai 60 anni.

In dettaglio saranno effettuati: valutazione clinico nutrizionale (rilievo parametri, misurazione peso e circonferenza, glicemia e pressione arteriosa), somministrazione questionari (abitudini alimentari e atteggiamento psicologico verso il cibo), screening ecografico di steatosi epatica, valutazione clinica finale.

A maggio una grande novità caratterizzerà l’Ospedale Città di Aprilia: la nascita dell’Ambulatorio dell’Obesità.

“Nasce in Ospedale con il Centro di Obesità – afferma Gabriele Coppa, Direttore Generale della struttura – un nuovo ambulatorio multidisciplinare che potrà, grazie a suoi professionisti, dare una risposta concreta alla tematica. I cittadini in sovrappeso potranno essere presi in carico ed avviati ad un percorso di prevenzione, assistenza e cura, grazie al contributo di Endocrinologi, Nutrizionisti, Cardiologi, Pneumologi e Psicologi. Grazie alla Medicina del territorio sarà possibile avviare un percorso di prevenzione per una fetta di popolazione al momento senza punti di riferimento. Colmiamo, con questa proposta una lacuna territoriale decisamente importante”.

Sovrappeso e Obesità citta di Latina

Nella ASL LT gli obesi sono il 13% rispetto al 10% del livello regionale e nazionale. Nella ASL di Latina, nel periodo 2021-22, secondo i dati Passi, il 29% degli adulti di 18-69 anni risulta in sovrappeso e il 13% risulta obeso, complessivamente quindi 4 persone su 10 risultano essere in eccesso ponderale.

I costi dell’obesità nella provincia di latina ammontano a 149.566.040 euro.

Aprilia

Ben 4 persone su 10, ad Aprilia, sono sovrappeso e o obese: Popolazione Aprilia 74.572 abitanti (01/01/2024 – Istat), Persone in sovrappeso o Obese oltre 28.000 (circa 22.000 in sovrappeso 6.000 Obesi).

Le linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità

Come detto l’obesità rappresenta un grave problema, di importanza crescente, per la Sanità Italiana. Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si sono resi disponibili presidi farmacologici e approcci chirurgici di grande efficacia, in grado di fornire efficaci modalità di intervento. Per questo motivo, l’Istituto Superiore di Sanità ha ritenuto necessario mettere a punto delle Linee Guida ufficiali per la gestione dell’obesità nel nostro paese.

Le linee guida italiane sviluppate da AME (Associazione Medici Endocrinologi) hanno avuto come coordinatore Marco Chianelli dell’ospedale Regina Apostolorum e hanno contato sulla collaborazione dei principali esperti italiani del settore. Il documento è indirizzato alla gestione dei pazienti con obesità complicata da comorbidità metaboliche resistenti alle modifiche dello stile di vita e forniscono un quadro dettagliato per il trattamento e la gestione di questa condizione complessa.

“L’obiettivo principale – afferma Marco Chianelli – è quello di ridurre il peso corporeo e migliorare le comorbidità metaboliche associate, come il diabete mellito di tipo 2, l’ipertensione e la dislipidemia, l’ipertensione e la malattia metabolica del fegato. Le linee guida confrontano l’efficacia dei diversi farmaci e degli interventi chirurgici disponibili e autorizzati in Italia per la terapia dell’obesità, e raccomandano interventi personalizzati con raccomandazione della terapia farmacologica e/o chirurgica più indicata per ogni tipo di comorbidità.”

Le linee guida AME sono uno utile strumento basato sull’evidenza che guida l’endocrinologo clinico nella scelta della gestione terapeutica migliore nel paziente con obesità e costituisce il riferimento ufficiale in questo settore.

DICHIARAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SCIENTIFICHE

CLAUDIO FROLLANO-TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO DI CITTADINANZATTIVA

“L’Ospedale Città di Aprilia ancora una volta dimostra di essere in prima linea nel costruire percorsi di presa in carico innovativi, di qualità ed efficienti. Come Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva – continua Claudio Frollano, Responsabile di Cittadinanzattiva e Tribunale per i diritti del malato di Aprilia – siamo ben felici che l’Ospedale città di Aprilia abbia accolto e strutturato con il nostro aiuto, e quello fondamentale dell’Associazione SIPOD, un incontro di sensibilizzazione seguito da un percorso di screening dedicato al paziente in sovrappeso ed obeso. Questa del 15 marzo rappresenta una giornata propedeutica all’attivazione di un Centro multispecialistico sull’Obesità.”

ALESSANDRO TEMPESTA-PRESIDENTE SIPOD APS

Oggi realizziamo un progetto ambizioso, finalmente Aprilia avrà un centro di riferimento per la cura del sovrappeso e dell’Obesità, a disposizione dei cittadini. Un progetto che SIPOD ha proposto, insieme a Cittadinanzattiva TDM Aprilia, e che ha riscosso interesse, tanto da poter celebrare la nascita di questo importante centro di riferimento in un territorio dove sovrappeso e obesità presentano un’incidenza molto elevata, superiore alla media della regione Lazio

LINA DELLE MONACHE-PRESIDENTE FEDERDIABETE LAZIO

Siamo a fianco di SIPOD APS in questa sfida volta a dare ascolto cura e supporto alle persone che vivono questa patologia. I migliori auguri di buon lavoro alla dirigenza, agli specialisti ed ai professionisti sanitari ed amministrativi dell’Ospedale città di Aprilia! FederDiabete Lazio: FederDiabete Lazio, coordina le più rappresentative realtà di Volontariato sul Diabete nella Regione Lazio, e si sta sempre più interessando a supportare le persone con forte Sovrappeso o Obese

GUIDO FABBRI-PRESIDENTE SIICP LAZIO

FIMMG e SIICP sostengono fortemente questa giornata anche perché il medico di famiglia svolge un ruolo cruciale nella prevenzione e nella gestione dell’obesità, monitorando costantemente i fattori di rischio e promuovendo stili di vita sani. Uno stretto rapporto fiduciario e di collaborazione tra specialisti e MMG può ridurre significativamente il rischio di sviluppare forme di obesità gravi, malattie cardiovascolari, diabete e altre patologie correlate

CLAUDIO TUBILI-PAST PRESIDENT ADI LAZIO

L’apertura di una struttura specialistica qualificata, quale l’ambulatorio per la cura del sovrappeso e Obesità presso l’Ospedale Città di Aprilia, rappresenta un punto di riferimento importante per tutte le persone affette da grave sovrappeso e obesità. Formuliamo i migliori auguri per questa iniziativa che sicuramente saprà dare risposte appropriate di cura supporto e orientamento anche perché oltre l’80% dei diabetici di tipo 2 sono in sovrappeso o obesi e pertanto l’identificazione in questa popolazione dei soggetti a maggior rischio e il loro avvio a programmi di intervento rappresenta una priorità per la Medicina Generale e le Strutture Specialistiche Territoriali ed Ospedaliere