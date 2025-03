Previsioni Meteo del 13 Marzo 2025

AL NORD – Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con precipitazioni sparse sulle regioni di nord-est e neve sulle Alpi dai 1200 metri. Al pomeriggio precipitazioni in aumento su tutti i settori, con neve dai 1300-1400 metri di quota. In serata ancora maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi e neve sulle Alpi orientali dai 1100-1200 metri.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità medio-alta in transito con deboli piogge sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in progressivo aumento con cieli coperti e piogge in transito a partire dai settori occidentali nella notte.