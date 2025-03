Ignazio Marino: “Schlein lasci il PD e venga nei Verdi”

AgenPress. “Mi sento davvero dalla parte della Schlein, che ha detto le mie stesse cose: va bene un esercito unico europeo ma non va bene spendere 800 miliardi senza sapere come verranno spesi. La Schlein dovrebbe lasciare il PD e unirsi ai Verdi? Sicuramente troverebbe un ambiente molto più in sintonia con le parole che dice. Purtroppo è la segretaria di un partito che non la pensa come lei”.

Lo ha dichiarato Ignazio Marino, vicepresidente del gruppo dei Verdi al Parlamento europeo, intervenendo oggi a “ZTL” condotto da Gabriele Cappi sulla FM di Giornale Radio.

“La manifestazione di sabato? Non ho ancora deciso se partecipare o meno. Mi chiedo: ma come si fa ad andare ad una manifestazione dove c’è tutto e il contrario di tutto? Anche il Pd, che cosa potrà dire a una manifestazione di questo genere quando il 50% dei loro rappresentanti ha votato per armare l’Europa e il 50% non è che ha detto no, si è astenuto”, ha aggiunto Ignazio Marino.