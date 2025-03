Usa. Un giudice contesta le deportazioni dei membri di una gang. Trump difende l’uso dell’Alien Enemies Act

AgenPress – Secondo un alto funzionario dell’amministrazione Trump, più della metà dei 261 migranti espulsi in El Salvador sono stati deportati in base all’ampia autorità emanata in tempo di guerra, nota come Alien Enemies Act .

Delle 261 persone inviate nella nazione centroamericana, 137 sono state espulse in base al proclama firmato sabato, mentre le altre sono state deportate in base ad altre leggi federali, tra cui migranti provenienti da El Salvador con presunti legami con la gang MS-13.

I funzionari dell’amministrazione Trump hanno descritto alcuni degli espulsi nel fine settimana come presunti membri della gang venezuelana Tren de Aragua, che è servita da base per la proclamazione presidenziale che invoca l’Alien Enemies Act.

Donald Trump ha difeso l’uso dell’Alien Enemies Act, in vigore da secoli, per deportare un gruppo di presunti membri di una gang, per lo più venezuelani, in El Salvador .

“Posso dirvi questo, queste erano cattive persone. Era un cattivo gruppo di, come ho detto, hombres”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One durante un volo di ritorno alla Casa Bianca dopo il suo weekend a Mar-a-Lago.

L’ordine di sospendere le espulsioni è stato emesso sabato sera dal giudice distrettuale statunitense James Boasberg, che ha chiesto una sospensione di 14 giorni in attesa di ulteriori argomentazioni legali.

Dopo che gli avvocati gli avevano comunicato che gli aerei con i deportati erano già decollati, il giudice avrebbe impartito un ordine verbale di ritorno indietro, sebbene tale disposizione non facesse parte della sentenza scritta.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha negato che la sentenza della corte sia stata violata.

“L’amministrazione non ha ‘rifiutato di ottemperare’ a un ordine del tribunale”, ha affermato. “L’ordine, che non aveva alcuna base legale, è stato emesso dopo che gli stranieri terroristi del TdA [Tren de Aragua] erano già stati rimossi dal territorio statunitense”.

Alla domanda dei giornalisti se il suo governo avesse violato l’ordine del giudice, Trump ha risposto: “Dovrebbe parlarne con gli avvocati”.

Lunedì un giudice statunitense ha ordinato ai funzionari dell’amministrazione Trump di spiegare se hanno violato il suo ordine deportando centinaia di membri di gang venezuelane nel fine settimana, una mossa che potrebbe provocare uno scontro costituzionale tra il presidente e la magistratura federale.

La Casa Bianca ha affermato domenica che i tribunali federali “non hanno giurisdizione” sull’autorità del presidente Donald Trump di espellere nemici stranieri in base a una legge del XVIII secolo, storicamente utilizzata solo in tempo di guerra.

La Casa Bianca ha respinto le accuse dei gruppi per i diritti umani secondo cui avrebbe violato il giusto processo disobbedendo all’ordine di un giudice durante le deportazioni effettuate nel fine settimana.

Un gruppo di 238 presunti membri di una gang venezuelana, più 23 presunti membri della gang internazionale MS-13, sono stati inviati dagli Stati Uniti in una prigione a El Salvador. Alcuni sono stati espulsi dal paese in base a una legge non invocata dalla seconda guerra mondiale.

La mossa è avvenuta nonostante un blocco temporaneo emesso da un giudice. La Casa Bianca ha affermato che l’ordine del giudice in sé non era legittimo ed è stato emesso dopo che il gruppo era stato deportato.

Né il governo degli Stati Uniti né El Salvador hanno identificato i detenuti, né fornito dettagli sulla loro presunta criminalità o appartenenza a gang.

Trump ha accusato la gang Tren de Aragua (TdA) di “aver perpetrato, tentato e minacciato un’invasione o un’incursione predatoria contro il territorio degli Stati Uniti”.

Il caso solleva questioni di costituzionalità poiché, in base al sistema di controlli ed equilibri degli Stati Uniti, le agenzie governative sono tenute a conformarsi alla sentenza di un giudice federale.