Usa. Trump ordina la deportazione di oltre 200 venezuelani nonostante l’ordine del tribunale. Sono accusati di essere membri di un gang

AgenPress – Oltre 200 venezuelani accusati dalla Casa Bianca di essere membri di una gang sono stati deportati dagli Stati Uniti in un carcere di massima sicurezza a El Salvador, nonostante un giudice statunitense ne abbia bloccato l’espulsione.

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha scritto sui social media che domenica mattina 238 membri della gang venezuelana Tren de Aragua sono arrivati ​​nel paese centroamericano, insieme a 23 membri della gang internazionale MS-13.

Né il governo degli Stati Uniti né quello di El Salvador hanno identificato i detenuti, né hanno fornito dettagli sulla loro presunta attività criminale o sulla loro appartenenza a bande criminali.

Trump che ha invocato i poteri di guerra per accelerare le espulsioni nonostante una sentenza del tribunale che ne ha bloccato l’esecuzione.

Nell’ultimo drammatico scontro tra la Casa Bianca e la magistratura, sabato sera un giudice federale ha temporaneamente bloccato la possibilità dell’amministrazione di utilizzare l’ Alien Enemies Act, in vigore da secoli , e ha ordinato verbalmente a tutti gli aerei in volo che trasportavano alcuni di quei migranti di tornare negli Stati Uniti.

Il giudice distrettuale statunitense James Boasberg ha affermato che l’ordinanza restrittiva temporanea rimarrà in vigore per 14 giorni “o fino a nuovo ordine del tribunale”. Una persona a conoscenza della questione ha affermato che gli aerei erano già in aria al momento della sentenza del giudice.

“In particolare, date le informazioni fornite dai querelanti, non confutate dal governo, secondo cui i voli stanno partendo attivamente e stanno pianificando di partire, non credo di poter aspettare oltre”, ha affermato il giudice distrettuale statunitense James Boasberg durante l’udienza. “Qualsiasi aereo contenente queste persone che sta per decollare o è in volo deve essere restituito agli Stati Uniti”.

Ma domenica sera, il presidente Donald Trump ha difeso il suo uso dell’Act, dicendo ai giornalisti a bordo dell’Air Force One: “Posso dirvi questo, queste erano cattive persone. Era un cattivo gruppo di, come ho detto, hombres”.

In passato l’Aliens Enemies Act era stato utilizzato in tempo di guerra, ma Trump ha sostenuto che “questo era un periodo di guerra” e di “invasione” di migranti e criminali, ripetendo le sue precedenti affermazioni sulla gestione dell’immigrazione da parte dell’amministrazione Biden.

Alla domanda se il suo governo avesse violato l’ordine del giudice, Trump ha risposto: “Dovresti parlarne con gli avvocati”.

Anche la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato domenica che l’amministrazione non ha violato l’ordine del giudice perché è stato emesso dopo che i migranti in questione avevano lasciato gli Stati Uniti.

“L’amministrazione non ha ‘rifiutato di ottemperare’ a un ordine del tribunale. L’ordine, che non aveva alcuna base legale, è stato emesso dopo che gli stranieri terroristi (Tren de Aragua) erano già stati rimossi dal territorio statunitense”, ha affermato Leavitt in una dichiarazione, insistendo sul fatto che non vi era alcun conflitto tra le azioni dell’amministrazione e l’ordine scritto.

“Un singolo giudice in una singola città non può dirigere i movimenti di una portaerei piena di terroristi stranieri che sono stati fisicamente espulsi dal suolo statunitense”, ha aggiunto.

Leavitt ha detto domenica mattina che, su ordine del presidente, il Department of Homeland Security ha arrestato circa 300 membri della gang venezuelana Tren de Aragua nel weekend. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha anche detto che “centinaia di criminali violenti sono stati espulsi dal nostro Paese” e ha ringraziato il Presidente di El Salvador, Nayib Bukele, per essersi offerto di imprigionare i deportati.