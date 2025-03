Mase: Barbaro, a Berlino siglato protocollo con il Kenya per l’idrogeno verde

AgenPress. Si è conclusa oggi la missione del Sottosegretario al MASE Claudio Barbaro al “Berlin Energy Transition Dialogue”, uno dei forum più importanti al mondo sulla transizione energetica globale. Organizzato dal Ministero degli Affari Esteri tedesco, all’evento hanno partecipato rappresentanti di alto rango dei governi, leader dell’industria globale, scienziati, dirigenti di organizzazioni internazionali e ONG, ovvero i principali decisori della transizione energetica.

“È stata un’occasione importante durante la quale abbiamo siglato un protocollo d’intesa bilaterale con la Repubblica del Kenya, che rappresenta un importante passo in avanti nella cooperazione tra i due Paesi, ponendo le basi per la realizzazione di numerose iniziative e progetti congiunti. Gli elementi chiave dell’accordo vertono sulla promozione della transizione energetica attraverso il trasferimento tecnologico e la formazione nelle rinnovabili, con particolare attenzione all’idrogeno verde e ai biocarburanti sostenibili. Il Kenya è riconosciuto come potenziale attore chiave grazie al suo mix energetico sostenibile, e l’Italia, leader globale nella geotermia, punta così a rafforzare la collaborazione con il Paese africano ampliando il proprio business green e contribuendo alla sicurezza energetica del Paese. Inoltre, il Kenya ha un ruolo prioritario per l’Italia, come testimoniato dalla sua inclusione tra i Paesi prioritari per la cooperazione italiana nel triennio 2024-2026 e tra i Paesi pilota del Piano Mattei per l’Africa. Altro punto chiave dell’accordo si basa sull’incentivazione della produzione di biocarburanti da rifiuti, evitando impatti negativi su ecosistemi, agricoltura e allevamento. L’Italia si impegna così a creare valore occupazionale e sociale in Kenya, rispettando i criteri ambientali”. Così Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica.

Sempre nella giornata odierna, il Sottosegretario è intervenuto al panel “Green Hydrogen – Ramping Up Infrastructure“, relazionando sulla “Strategia Nazionale Idrogeno” di cui si è dotata l’Italia nel novembre scorso e la missione si è conclusa con l’incontro bilaterale con Stephan Wenzel, Sottosegretario Federale Tedesco all’Economia e la Protezione Climatica, con il quale sono stati affrontati i temi dell’implementazione del regolamento UE sul metano, quello sul corridoio meridionale sull’idrogeno e l’Action Plan on Affordable Energy, il piano d’azione per l’energia accessibile dell’UE.