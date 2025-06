Natalità: Roccella, Europa non se ne occupa a sufficienza

La ministra: “Bene aumento certificazioni di genere”

AgenPress. Il calo delle nascite rappresenta un problema estremamente complesso e multidimensionale, che coinvolge diversi ambiti e competenze. Tuttavia, “l’Europa invece non se ne occupa sufficientemente: si è molto attrezzata sui temi della transizione verde o del digitale ma invece non c’è nessun impegno sulla transizione generazionale e demografica”.

Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella intervenendo in video collegamento alla XXVI Edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso dalla stessa Fondazione e in corso presso il Belvedere di Palazzo Lombardia.

“È un problema perché investe la sanità, l’innovazione”, ma anche la transizione verde “perché le aree interne che si spopolano, perdono anche la conservazione dell’ambiente”, ha sottolineato la ministra. Quanto alle certificazioni per la parità di genere, Roccella ha evidenziato un risultato significativo: “Secondo il Pnrr dovevamo certificare 800 imprese, ma entro quest’anno ne avremo quasi 8 mila. Stiamo facendo importanti passi avanti, con sempre più aziende che si impegnano a rispettare questi requisiti”.