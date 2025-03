Manifestazione Piazza del Popolo. Gasparri: “Ho presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica”

AgenPress. Ho presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Corte dei Conti del Lazio in relazione alla vicenda del Comune di Roma, che tramite la società Zetema srl avrebbe finanziato con oltre 230.000 euro spese per la manifestazione politica della sinistra in Piazza del Popolo, promossa dal quotidiano ‘La Repubblica’.