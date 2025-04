Dazi USA. Consigliere Trump: Oltre 50 paesi hanno contattato la Casa Bianca per avviare colloqui commerciali

AgenPress – Il direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, Kevin Hassett, ha difeso domenica i dazi del presidente Donald Trump, respingendo l’idea che costeranno di più ai consumatori americani.

“Quindi, il fatto è che i paesi sono arrabbiati e reagiscono e, tra l’altro, si siedono al tavolo. Ho ricevuto un rapporto dal [Rappresentante commerciale degli Stati Uniti] ieri sera secondo cui più di 50 paesi hanno contattato il presidente per iniziare una negoziazione. Ma lo stanno facendo perché capiscono di dover sopportare gran parte della tariffa. E quindi, non penso che vedrete un grande effetto sul consumatore negli Stati Uniti perché penso che il motivo per cui abbiamo un deficit commerciale persistente e di lungo periodo sia che queste persone hanno un’offerta molto anelastica. Hanno scaricato merci nel paese per creare posti di lavoro, diciamo, in Cina”, ha detto Hassett al conduttore di “This Week” di ABC News George Stephanopoulos.

Mercoledì Trump ha annunciato tariffe su quasi tutti i partner commerciali degli Stati Uniti. La politica di Trump include una tariffa del 10% su tutte le importazioni, oltre a tariffe più elevate su alcuni singoli paesi. L’annuncio è stato accolto con un crollo immediato e continuo nei mercati globali, così come vari paesi che hanno imposto tariffe di ritorsione contro i legislatori democratici statunitensi e i critici della politica economica di Trump hanno lanciato l’allarme su una potenziale recessione e sugli effetti negativi sulle relazioni degli Stati Uniti con gli alleati.

I dazi universali del 10% sono entrati in vigore sabato, mentre quelli sui singoli Paesi dovrebbero entrare in vigore mercoledì.

Hasset ha negato che i dazi facessero parte di una strategia di Trump per far crollare i mercati finanziari e fare pressione sulla Federal Reserve statunitense affinché tagliasse i tassi di interesse, insistendo sul fatto che non ci sarebbe stata alcuna “coercizione politica” da parte della banca centrale.

Come abbiamo riferito nel corso della giornata, i beni importati da decine di paesi e territori saranno ora tassati a tassi notevolmente più elevati, e si prevede che ciò farà aumentare i costi di tutto, dalle automobili ai vestiti ai computer.

Questi dazi, che possono arrivare fino al 50%, hanno lo scopo di punire i paesi che impongono barriere commerciali che, secondo Trump, limitano ingiustamente le esportazioni statunitensi e causano enormi deficit commerciali.

Non è chiaro se i dazi saranno duraturi o se Washington li abbasserà o li eliminerà in risposta alle negoziazioni di altri Paesi per ridurre i propri dazi e altre barriere commerciali.

I giganti della vendita al dettaglio statunitensi hanno previsto che era “altamente probabile” che i prezzi iniziassero a salire per gli Stati Uniti quasi immediatamente dopo l’entrata in vigore di un dazio del 25% sulle esportazioni dal Messico agli Stati Uniti.

Anche gli americani sono stati avvisati di prepararsi a prezzi più elevati in generale, poiché le famiglie temono una recessione futura e un’inflazione più elevata a causa dei dazi.

Il team di Trump ha affermato che qualsiasi shock a breve termine per l’economia varrà gli effetti positivi netti dei dazi, che secondo il presidente degli Stati Uniti contribuiranno a riportare la produzione manifatturiera negli Stati Uniti e ad aumentare le entrate fiscali.