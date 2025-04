Dazi USA. Von der Leyen a Starmer: negoziamo anche se pronti a contromisure proporzionate

AgenPress – La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro britannico Keir Starmer sul dossier tariffe. Von der Leyen ha espresso la propria “profonda preoccupazione” per i dazi che “rappresentano un punto di svolta importante per gli Stati Uniti”.

Von der Leyen “ha ribadito l’impegno dell’Ue nei negoziati con gli Stati Uniti, chiarendo al contempo che l’Ue è pronta a difendere i propri interessi attraverso contromisure proporzionate, se necessario.”

“Allo stesso tempo, ha sottolineato la sua determinazione a collaborare con i partner per rispondere a questa nuova realtà dell’economia globale, riconoscendo che ogni partner commerciale agirà secondo le proprie priorità”, si legge in una nota della Commissione. La presidente e il primo ministro hanno discusso i preparativi per il prossimo vertice Ue-Regno Unito del 19 maggio, che offrirà un’importante opportunità per rafforzare la cooperazione Ue-Regno Unito in settori chiave, tra cui la sicurezza e la difesa, il commercio e l’economia.