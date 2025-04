Dazi USA. Il premier giapponese si recherà negli Usa. E’ “estremamente spiacevole” l’imposizione dei dazi del 24% da parte di Trump

AgenPress – Il premier giapponese Shigeru Ishiba si recherà quanto prima negli Stati Uniti per discutere la delicata questione dei dazi imposti dal presidente Donald Trump, nel tentativo di attenuare il contraccolpo all’economia del Paese del Sol Levante, pesantemente orientata all’esportazione. “Dobbiamo sottolineare chiaramente che il Giappone non sta facendo nulla di ingiusto”, ha detto Ishiba durante una sessione parlamentare, definendo “estremamente spiacevole” l’imposizione dei dazi del 24% da parte di Trump, in particolare sul comparto auto, un settore chiave per la nazione.

“Dobbiamo avere un piano su ciò che siamo disposti a concedere”, ha detto Ishiba a una commissione parlamentare quando gli è stato chiesto del suo viaggio a Washington, sottolineando come il Giappone abbia contribuito a creare posti di lavoro negli Stati Uniti attraverso gli investimenti. Ishiba ha anche promesso il massimo impegno per garantire che i dazi statunitensi non incidano sui finanziamenti e sui posti di lavoro, soprattutto nelle piccole imprese giapponesi. Separatamente, in una conferenza stampa il segretario di Gabinetto Yoshimasa Hayashi ha ribadito che “continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi dei mercati economici e finanziari, in Giappone e all’estero”, impegnandosi a fare tutto il possibile per una corretta gestione della politica economica e fiscale.