In crociera per la prima volta, ecco cosa tenere a mente

AgenPress. State pensando di organizzare uno dei viaggi che avete sempre sognato di fare in tutta la vostra vita e, quindi, il sogno di andare in crociera diventerà realtà. È vero che, al giorno d’oggi, ci sono così tante offerte crociere che c’è solo l’imbarazzo della scelta, in modo tale da individuare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze e alle proprie preferenze.

Per chi non l’avesse mai provata, un viaggio in crociera è un’esperienza indimenticabile. Infatti, offre la possibilità di godere di un relax inimmaginabile, ma al contempo anche di trovare divertimento, shopping, buon cibo e anche la possibilità di tenersi fisicamente in salute, oltre che ovviamente di visitare nuovi Paesi e nuove città in tutto il pianeta. Per poter affrontare un’esperienza del genere, però, è fondamentale avere ben chiari alcuni aspetti, che consentiranno di godersi in tutto e per tutto la vacanza in crociera.

Da dove si parte?

È inevitabile che il primo passo per poter organizzare al meglio una crociera è quello di conoscere alla perfezione il luogo di partenza. Quindi, dovete avere un’idea ben precisa sul punto in cui avviene l’imbarco e come si deve fare per raggiungere la banchina. Una volta saliti sulla nave, poi, ecco che si deve fare un giro completo, in maniera tale da avere bene in mente dove sono collocati i ponti, ma anche i principali luoghi di ritrovo, così come i ristoranti e le eventuali uscite di emergenza.

Come comportarsi una volta a bordo della nave

Raggiunta la vostra cabina nella nave, la prima cosa da fare è quella di verificare il cartellino che vi viene consegnato non appena saliti sull’imbarcazione. Sul cartellino sono riportati vari dati, tra cui il vostro nome, ma anche il turno e il tavolo che vengono definiti per l’accesso al ristorante. Se doveste avere problemi o non sentirvi a vostro agio con il turno del ristorante assegnato, c’è la possibilità di modificarlo. In che modo? Semplicemente, cercate il responsabile di sala nell’orario prestabilito per poter richiedere il cambiamento del turno.

Consigli pratici

Vivere per diversi giorni su una nave è molto diverso rispetto alle abitudini che seguite quotidianamente a casa. Per questo motivo, nella valigia da preparare per affrontare delle crociere si consiglia di portare sempre un adattatore universale di corrente. Nella maggior parte dei casi, sulle navi da crociera sono presenti le prese dotate di due spine.

Vi piacciono le escursioni e non vedete l’ora di parteciparvi? Allora è bene sapere che conviene sempre effettuare la prenotazione direttamente online, sulla piattaforma online della compagnia che si occupa di organizzare la crociera. In questo modo, si può avere maggiore e migliore contezza circa le diverse attività che vengono proposte sulla nave, tra cui ci sono ovviamente anche le escursioni. Dopo aver selezionato l’escursione che si avvicina maggiormente alle proprie necessità, è meglio completare il prima possibile la prenotazione, evitando inutili comode e stando certi di trovare posto per l’escursione che si sogna di fare.

Sempre in riferimento alla valigia, prevederne una preparazione “smart” è la cosa migliore da fare. E quando si pensa a quel momento, spesso e volentieri si finisce per andare in confusione, a maggior ragione se la si sta preparando in vista della prima crociera della propria vita. Nella valigia da portare su una nave da crociera non deve mai mancare, inevitabilmente, vari costumi, ma anche abbigliamento sportivo e pratico, da dedicare alle escursioni, e pure qualche abito un po’ più raffinato ed elegante per le uscite e cene serali. Riempire troppo la valigia, però, non ha molto senso, dal momento che su questo tipo di navi è sempre a disposizione una lavanderia per le vostre esigenze; quindi, non serve portarsi dietro tutto l’armadio di casa.