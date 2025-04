AgenPress. Non si placano le polemiche attorno al concorso per dirigenti scolastici, che dopo le segnalazioni relative alla Campania, travolge ora anche la Regione Lazio.

Diverse irregolarità formali e sostanziali, alcune delle quali configurerebbero vere e proprie violazioni di legge, stanno emergendo in relazione alla procedura concorsuale, gettando un’ombra sulla regolarità e sulla trasparenza dell’intero iter.

Numerosi candidati esclusi dalla prova orale hanno avviato ricorsi legali, tra cui un’azione promossa presso il TAR del Lazio. Al centro della contestazione, la gestione delle prove scritte: come già segnalato da un’interrogazione parlamentare e successivamente confermato dallo stesso Ministero, le tracce delle prove scritte sarebbero state trasmesse dal Cineca agli Uffici Scolastici Regionali con ben 48 ore di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

Il dettaglio temporale non lascia spazio a dubbi: secondo la documentazione ministeriale, l’invio delle tracce sarebbe avvenuto alle ore 11:10 del 28 ottobre 2024, mentre le prove scritte sono iniziate alle ore 14:30 del 30 ottobre. Un margine temporale che solleva forti perplessità sulla tenuta del principio di riservatezza e sull’effettiva equità del concorso.

A rendere ancora più fragile l’impianto procedurale concorsuale sono le modalità di identificazione dei candidati. A ciascun partecipante è stato assegnato un codice identificativo che, tuttavia, non è stato custodito in busta chiusa ma risultava visibile sin dalla consegna, rendendo possibile, secondo i ricorrenti, un’associazione diretta tra codice e nominativo prima ancora della correzione degli elaborati.

Dubbi anche sull’anonimato nella fase conclusiva: nel verbale del 5 febbraio 2025, relativo al Lazio, si segnala che lo scioglimento dell’anonimato è avvenuto presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale senza le necessarie garanzie di pubblicità, escludendo di fatto la presenza di testimoni e contravvenendo così ai principi di trasparenza amministrativa.

Permangono forti dubbi sulle modalità di correzione degli elaborati, soprattutto in relazione ai tempi estremamente rapidi con cui alcune prove sarebbero state valutate, come risulta dai verbali. Tali tempistiche appaiono inadeguate se si considera la complessità dei cinque quesiti a risposta aperta previsti dalla prova. Inoltre, nonostante la correzione sia avvenuta a distanza — come dimostrano le firme digitali presenti sulle griglie di valutazione — in alcuni verbali risultano invece apposte firme autografe, circostanza che solleva ulteriori interrogativi sulla regolarità della procedura.

Sul piano contenutistico, non risulta nemmeno una suddivisione trasparente dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti, e la griglia di valutazione sarebbe stata resa accessibile ai candidati solo dopo l’accesso agli atti, e non prima della prova, costringendo di fatto i partecipanti a “lavorare al buio”.

Altre perplessità si concentrano sul trattamento riservato ai candidati con disabilità, quasi tutti convocati presso l’ITIS Faraday di Ostia, senza apparenti motivazioni logistiche che giustifichino una simile scelta, peraltro lesiva dei principi di inclusività e dell’anonimato.

Infine, pesano le ombre su possibili incompatibilità tra i membri della commissione. In particolare, la presidente della commissione avrebbe svolto attività di formazione per la preparazione al concorso mentre la procedura era ancora in corso. Altri commissari, compresa la segretaria, avrebbero rapporti professionali attivi con candidati, configurando potenziali conflitti di interesse.

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero e dell’intervento della magistratura

amministrativa, i candidati chiedono a gran voce il ripristino della fiducia nel sistema di selezione.

“Trasparenza e legalità — sottolineano — devono tornare a essere i pilastri di una selezione

meritocratica, per una scuola pubblica davvero all’altezza delle sfide educative del presente e del futuro”.