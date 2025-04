Made in Italy. Adolfo Urso: “Rafforzare nostra competitività a livello globale”

AgenPress. “Oggi la nostra missione, come Governo, è completare e rafforzare ulteriormente l’offerta produttiva del Made in Italy, sostenendo da un lato i settori tradizionali – come l’alimentare, l’abbigliamento e l’arredo – e dall’altro investendo in ambiti che stanno registrando performance significative e che possono contribuire a rafforzare la nostra competitività a livello globale. Mi riferisco, in particolare, alla farmaceutica e alle scienze della vita, alla space economy e alla blue economy, all’industria della difesa, a quella culturale e creativa, nonché ai comparti dell’accoglienza, del turismo e del benessere.”

Lo ha dichiarato il Ministro Adolfo Urso, intervenuto all’evento “Radici e Futuro: Il Made in Italy tra Arte e Impresa”, un’iniziativa promossa da Conflavoro, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, con l’intento di esplorare e valorizzare questo patrimonio unico, offrendo uno spazio in cui imprese d’eccellenza, istituzioni e stakeholder possano confrontarsi sul presente e sul futuro della manifattura italiana.