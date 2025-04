Romano (NM): Politica italiana tutta sostenga mediazione Meloni”

AgenPress. ‘La missione di Giorgia Meloni, per la vicinanza con il presidente Trump e grazie alla sensibilita’ del nostro Premier, si fa carico della speranza di pace e della prospettiva di un accordo commerciale Ue-Usa a cui guardano milioni di persone. Prende corpo l’organizzazione di un negoziato a Roma che sancisca la fine di un conflitto sui dazi e la distensione di un clima internazionale che segni la conclusione della guerra Russia-Ucraina.

L’Italia si trova al centro di accordi diplomatici che possono segnare un’epoca. In questi momenti la politica nazionale in ogni sua componente deve evitare logiche da cortile e strumentalizzazioni e sostenere gli sforzi del governo perche’ e’ in gioco il futuro dei nostri figli e il raggiungimento della pace’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.