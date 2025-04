Ucraina. Zelensky smentisce il Cremlino. Il nostro esercito sta ancora combattendo nel Kursk russo

“I nostri militari continuano a difendere attivamente le aree designate delle regioni di Kursk e Belgorod”, ha affermato Zelensky su Telegram, aggiungendo che la situazione rimane difficile in molte aree, tra cui Kursk.

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato domenica che l’esercito ucraino sta ancora combattendo a Kursk, in Russia, un giorno dopo che Mosca ha rivendicato la “piena liberazione” della sua regione occidentale.

L’esercito ucraino ha negato che le sue truppe fossero state costrette a ritirarsi, bollando le affermazioni della Russia come “trucchi propagandistici”.

“La situazione in prima linea e le reali attività dell’esercito russo dimostrano che l’attuale pressione sulla Russia affinché metta fine a questa guerra non è sufficiente”, ha affermato Zelensky, chiedendo di aumentare la pressione sulla Russia per creare maggiori opportunità di “vera diplomazia”.

Le sue dichiarazioni giungono il giorno dopo l’incontro tra Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dei funerali di Papa Francesco in Vaticano, per discutere di un possibile cessate il fuoco.

Dopo il breve colloquio nella Basilica di San Pietro, Trump ha espresso dubbi sulla volontà del presidente russo Vladimir Putin di porre fine alla guerra, in corso da oltre tre anni.

Zelensky ha poi descritto lo scambio come un “incontro altamente simbolico che ha il potenziale per diventare storico”.

Kiev sperava di poter usare il territorio nella regione di Kursk come merce di scambio nei futuri colloqui di pace con la Russia, che ha sequestrato parti dell’Ucraina orientale e meridionale dall’inizio della sua offensiva nel febbraio 2022.

Il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov ha elogiato in modo particolare “l’eroismo” dei soldati nordcoreani che hanno combattuto nella campagna di Kursk, ammettendo per la prima volta la loro partecipazione al conflitto.