Il Presidente Meloni al Senato per il Question Time. Ecco la trascrizione delle interrogazioni e delle risposte

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto al Question Time presso il Senato della Repubblica.

INTERROGAZIONE SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DESTINATI ALLE SPESE PER LA DIFESA

Presidente Meloni: Buongiorno a tutti. Grazie Senatore Calenda.

Come ho avuto modo di dire in tante occasioni, l’Italia e l’Europa devono rafforzare le proprie capacità difensive per poter far fronte alle sfide geopolitiche in atto, per poter rispondere alle responsabilità a cui sono chiamate anche in ambito NATO. Lo ribadisco anche in questa sede, con la coerenza di chi, da Patriota, ha sempre sostenuto un principio semplice, cioè che la libertà ha un prezzo, che, se fai pagare a qualcun altro la tua sicurezza, devi sapere che non sarai tu a decidere pienamente del tuo destino. E questo ha ricadute che vanno molto oltre la questione della sicurezza, che coinvolgono anche le materie economiche, che coinvolgono le materie commerciali. In poche parole, la possibilità stessa di difendere appieno i propri interessi nazionali.

Questa convinzione mi ha spinto e ci ha spinto a credere sempre nella necessità di costruire un solido pilastro europeo dell’Alleanza Atlantica, da affiancare a quello nordamericano, in un’ottica di complementarità strategica capace di incentivare anche la formazione di una solida base industriale europea. Così come – lei citava la Polonia, confine est dell’Alleanza – devo anche dire che, pur rimanendo al fianco dei nostri alleati orientali, io penso che sia arrivato il momento in cui la NATO prenda in maggiore considerazione il fianco Sud dell’Alleanza, particolarmente importante, soprattutto in un tempo di minacce ibride.

Voi sapete anche, però, perché l’ho già detto in quest’Aula, che dal punto di vista di questo Governo rafforzare la propria difesa non vuol dire semplicemente occuparsi di potenziare gli armamenti, cosa che pure ovviamente è fondamentale. Significa di più: significa difesa dei confini, lotta al terrorismo; controllo del cyberspazio; significa presidio del dominio sottomarino e delle infrastrutture critiche; significa protezione delle catene del valore, attenzione al dominio spaziale.

Come sapete, nel 2014, al Vertice NATO di Washington, gli Stati membri dell’Alleanza Atlantica si sono impegnati a raggiungere in 10 anni spese per la difesa pari al 2% del PIL. Da allora, tutti i governi hanno confermato questo impegno, senza eccezioni di colore politico. L’Italia finalmente raggiungerà questo target nel corso del 2025, perché c’è un governo che sa che mantenere gli impegni presi è fondamentale per farsi rispettare. Lo faremo e lo facciamo sia rilanciando la traiettoria di potenziamento delle nostre capacità di difesa, sia inserendo nel computo delle spese rilevanti quelle voci che sono in linea coi parametri dell’Alleanza Atlantica che altre Nazioni già considerano. Spese che rientrano nell’approccio allargato multidimensionale della difesa, che è proprio sia del Concetto strategico NATO, sia del Libro Bianco UE, sia e del Piano Readiness 2030.

Quindi è un percorso coerente con gli impegni internazionali dell’Italia, ma anche con la posizione che l’attuale maggioranza di governo ha consacrato nel programma con il quale si è presentata agli italiani. Perché senza difesa non c’è sicurezza e senza sicurezza non c’è libertà.

INTERROGAZIONE SULLE MISURE PER RENDERE PIÙ EFFICACI LE FATTISPECIE DI REATO CORRELATE ALLA VIOLENZA DI GENERE

Presidente Meloni: Senatrice Unterberger, grazie per questo quesito, che mi consente di tornare su un tema molto caro al governo, e cioè la lotta alla violenza contro le donne.

Il Governo sta portando avanti un’azione di sistema per contrastare questo fenomeno, e anche per tutelare le vittime. Abbiamo aumentato i fondi per i centri e le case rifugio, abbiamo reso strutturale il sostegno economico per le vittime, abbiamo agevolato il loro reinserimento professionale. Stiamo lavorando sulla diffusione del 1522 – il numero anti-violenza e anti-stalking della Presidenza del Consiglio al quale ci si può rivolgere per chiedere aiuto e assistenza immediati, sulla formazione di chi lavora sul campo, sulla sensibilizzazione nelle scuole, sulla protezione dei minori online. In sede UE ci siamo battuti perché la direttiva europea anti-violenza potesse essere ancor più incisiva, e con lo stesso impegno parteciperemo anche ai lavori per la sua attuazione.

E poi, abbiamo promosso leggi importanti, per potenziare un impianto normativo che in ogni caso, lo voglio sottolineare, si distingueva già per la sua solidità.

La prima delle leggi che abbiamo promosso, che è una legge già operativa, rafforza le misure di prevenzione e protezione e le rende più tempestive. La seconda, che è ora all’esame del Parlamento, introduce nell’ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo. E non lo abbiamo fatto, ovviamente, perché riteniamo che uccidere un uomo sia meno grave che uccidere una donna, come pure ho, a volte, sentito dire. Lo facciamo per riconoscere che nella violenza contro le donne c’è una specificità, e cioè che troppe donne muoiono semplicemente perché sono donne e non per altre ragioni. Allora, la vera novità del testo è la tipizzazione del femminicidio. Il riconoscimento di questa forma di violenza come atto – cito – “di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna”.

Pensiamo che riconoscere questo assunto possa portare a un nuovo modo di prevenire e contrastare il femminicidio, possa contribuire a un cambiamento culturale che risponde anche alle preoccupazioni che vengono segnalate da voi.

Le nuove norme, tra l’altro, ricordo, prevedono anche la specializzazione degli operatori a tutti i livelli, prevedono i cosiddetti “reati spia”, che sono segnali apparentemente minori ma spesso preludono a comportamenti, a condotte molto più gravi.

Chiaramente, il Parlamento, partendo da questo testo, potrà apportare le modifiche che reputerà opportune per renderlo ancor più efficace, e francamente senatrice, credo che quella sia la sede nella quale presentare la sua proposta che – come ricordava – è stata sottoscritta da numerosi senatori ed eventualmente ampliare lo spettro del reato. Personalmente ritengo che quelli che si configurano come, diciamo così, reati di opinione abbiano sempre un confine un po’ labile, però posso dirle tranquillamente che troverà la maggioranza disponibile a discutere nel merito della proposta, con quello spirito unitario che ci ha consentito finora di fare molti passi in avanti e dotare l’Italia di quella che è assolutamente una normativa all’avanguardia.

INTERROGAZIONE SULLE RIFORME PRIORITARIE NEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Presidente Meloni: Guardi, francamente – a parte quella sulle preferenze – mi è sfuggita la domanda. Comunque, molto velocemente, Senatore Renzi, sui dossier strategici c’è da dire che abbiamo ereditato delle situazioncine un tantino compromesse che cerchiamo di sistemare una ad una.

Sul premierato, sta andando avanti, è una legge che io continuo a considerare “la madre di tutte le riforme” e, non dipende da me… perché dipende dal Parlamento ma sicuramente la maggioranza è intenzionata a procedere spedita su questa riforma. Esattamente come è intenzionata a procedere spedita sulla riforma della giustizia. Sulle preferenze le confermo di essere favorevole all’introduzione delle preferenze nella legge elettorale e per quello che riguarda il caso di dimissioni in caso di sconfitta al referendum, Senatore Renzi, guardi lo farei anche volentieri ma non farei mai niente che abbia già fatto lei.

INTERROGAZIONE SUL PROFILO DI POLITICA INTERNAZIONALE DEL GOVERNO ITALIANO

Presidente Meloni: Senatrice Biancofiore, non è facile per me riassumere in tre minuti quello che è stato fatto in questi due anni a livello di politica estera, posso dire che la politica estera italiana ha avuto dal mio punto di vista in questi anni un’identità chiara e un protagonismo che ha smentito chi aveva preconizzato una sorta di isolamento italiano con l’avvento del Governo di centro destra.

Sono soddisfatta del presidenza del G7, sono soddisfatta del messaggio che abbiamo cercato di mandare di un G7 che non vuole essere una fortezza chiusa ma un’offerta di valori aperta . Sono soddisfatta del tentativo che continuiamo a mandare avanti di tenere uniti Europa e Stati Uniti, perché solo insieme potremo garantire che l’Occidente sia all’altezza delle sfide del nostro tempo.

Siamo, come lei correttamente ricordava, e continueremo a essere sempre stati al fianco dell’Ucraina e oggi sosteniamo gli sforzi dell’Amministrazione americana per una pace giusta e duratura, che non può prescindere da garanzie di sicurezza efficaci per la Nazione aggredita. Rinnoviamo l’urgenza di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, e l’auspicio che la Russia voglia dimostrare concretamente la volontà di costruire la pace, perché l’Ucraina lo ha già fatto.

In Medio Oriente continuiamo a lavorare per la fine permanente delle ostilità e siamo attenti e appoggiamo il lavoro che i Paesi Arabi stanno portando avanti, credo che i Paesi Arabi siano la chiave di volta per una soluzione permanente del conflitto, c’è un piano di ricostruzione che hanno portato avanti, dal mio punto di vista, credibile a Gaza e per tracciare un quadro regionale di pace e sicurezza. Quadro che, lo ribadisco, a nostro avviso, deve includere anche la prospettiva dei due Stati.

Contribuiamo, ma questo non per scelta del Governo, è una lunga tradizione italiana, al mantenimento della pace in numerosi scenari di crisi, lo dico per ringraziare i tanti uomini e le tante donne che ancora oggi sono impegnati in molti teatri.

In Europa abbiamo recuperato una centralità, come dimostrato dalla scelta di un Vicepresidente con deleghe molto importanti della Commissione europea, ma anche dal cambio di passo su alcune materie come ad esempio l’immigrazione , però io credo che il nostro ruolo principale debba essere quello di contribuire alla definizione di una rinnovata centralità del Mediterraneo, sostenendo la vocazione geostrategica dell’Italia come hub energetico e snodo di interconnessioni. Riguarda ovviamente il rapporto con l’Africa, non torno sul Piano Mattei ma riguarda anche diversi altri quadranti. Penso infatti che il concetto di “Mediterraneo allargato” debba oggi lasciare il passo a un concetto più ampio, che è quello di “Mediterraneo Globale” cioè il Mediterraneo come via più breve tra i due grandi spazi marittimi del globo, l’Atlantico e l’Indopacifico.

In quest’ottica abbiamo anche instaurato relazioni privilegiate con i Paesi del Golfo e cito anche l’India, in un giorno particolare in cui il Governo sta seguendo le nuove tensioni tra India e Pakistan, anche in contatto con i nostri alleati, so che qualcuno ha chiesto che il Governo possa riferire in Aula e chiaramente siamo pronti a farlo.

Abbiamo rilanciato su nuove basi il nostro rapporto con la Cina, e nei prossimi mesi intendo cercare lo spazio per una ampia missione molto ampia nell’Indopacifico.

Parallelamente, stiamo rinnovando la nostra relazione con l’America Latina, a cui siamo profondamente legati anche grazie a una straordinaria presenza di comunità italiane che sono la nostra migliore e più ampia rete diplomatica.

Penso, insomma, che abbiamo affermato e stiamo affermando l’interesse nazionale, ragionando in grande, perché siamo consapevoli della Nazione che rappresentiamo. Abbiamo agito con rispetto, e così rafforzato molti legami e aperto molte porte per il nostro sistema produttivo, perché penso che se l’Italia torna centrale non sia un successo del Governo, ma di tutto il Sistema Italia, che sa affermarsi soprattutto quando riesce a fare in modo che tutti remino nella stessa direzione. Grazie

INTERROGAZIONE SU ACCORDI CON GLI STATI UNITI PER L’ACQUISTO DI GAS E GLI INVESTIMENTI DELLE AZIENDE ITALIANE

Presidente Meloni: Senatore De Cristoforo, voi avete scritto nell’interrogazione e lei ha detto in quest’Aula che il Governo italiano avrebbe garantito a quello americano 40 miliardi di euro dei cittadini italiani. Mi dispiace, ma io temo che questo sia un calcolo totalmente inventato e fatico anche ricostruire a le voci che vi hanno portato a questo calcolo.

Devo dedurre, per esempio, che in questo bizzarro conto voi abbiate considerato l’impegno preso in ambito NATO – come ricordavo – molti anni addietro del raggiungimento del 2% del PIL in spese di difesa. Solo che non è un impegno preso da questo governo, non è una promessa che ha fatto questo governo. Al netto del fatto che io sono convinta che garantire la sicurezza dell’Italia e dell’Europa non sia un “favore” che si fa agli americani, ma semmai un favore che facciamo a noi stessi. Ma questo è un altro tema.

Riguardo i 10 miliardi di investimenti delle aziende italiane negli Stati Uniti, previsti per i prossimi anni, non sono una mia promessa. Io mi sono limitata, prima di partire per gli USA, a fare una ricognizione degli investimenti che erano già programmati, e ho utilizzato questo dato banalmente per ricordare quanto le nostre economie siano interconnesse, esattamente per arrivare all’obiettivo del quale lei discuteva e cioè di trovare una soluzione ed evitare una guerra commerciale. Quindi mi sono limitata a segnalare che c’è un lavoro che da sempre si fa di investimenti statunitensi in Italia e di investimenti italiani negli Stati Uniti. E sì, ci siamo entrambi impegnati a rafforzare quegli investimenti reciproci, perché avrà letto anche che nella dichiarazione congiunta con il Presidente Trump si fa, per esempio, riferimento alla Zona economica speciale. Dovrebbe esserne soddisfatto, cioè l’attenzione ad attrarre investimenti particolarmente nel Mezzogiorno d’Italia.

Infine, riguardo all’energia, nell’ambito della mia visita a Washington Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto una dichiarazione che dice che vogliamo rafforzare la cooperazione in campo energetico. Chiaramente a noi serve anche per proseguire in quel cammino di diversificazione delle forniture che è stato avviato dall’Italia all’indomani – come sapete – della guerra di invasione russa in Ucraina.

Grazie a questa scelta, oggi noi siamo la Nazione con il più variegato mix di fonti di approvvigionamento esterno. Gli Stati Uniti sono già il secondo mercato di origine del GNL importato in Italia, con oltre 5 miliardi di metri cubi importati nel 2024. Partiamo quindi da una collaborazione consolidata, che è iniziata con l’Amministrazione Biden e che quindi difficilmente può essere venduta come un favore che si sta cercando di fare a Donald Trump. Perché nelle cose bisogna anche essere coerenti.

Io penso che sia importante per l’Italia mantenere un’ampia diversificazione delle forniture, ma non ci sono impegni in questo senso. Anche qui, noi dobbiamo valutare in base alle nostre necessità, dobbiamo valutare in base al nostro vantaggio, proseguendo però una strategia che non ha iniziato questo governo.

Insomma, che avremmo “deciso di garantire 40 miliardi di euro dei cittadini al governo USA”, mi dispiace, è pura propaganda. Gli unici 40 miliardi che ricordo di investimenti sono quelli che gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a portare in Italia.

Perché questo Governo fa le sue scelte seguendo una sola bussola, Senatore, che è la difesa dell’interesse nazionale italiano. Del resto, abbiamo imparato dai governi che ci hanno preceduto quanto sia controproducente per la Nazione pensare che la politica estera significhi assecondare gli “alleati ideologici”. Non così noi, che facciamo valere i nostri interessi con tutti i partner, con lealtà ma senza subalternità. Ed è esattamente la ragione per la quale veniamo rispettati.

INTERROGAZIONE SUI RECENTI DATI MACROECONOMICI E GLI INDIRIZZI DI POLITICA ECONOMICA DEL GOVERNO

Presidente Meloni: Senatore Gasparri grazie,

la recente promozione di Standard & Poor, che ha alzato il rating dell’Italia, cosa che, ricordiamolo, non accadeva dal 2017, è, secondo me, l’ennesima riprova del lavoro di un governo che è stato in grado di ridare all’Italia la serietà, e conseguentemente l’attrattività, che merita. E penso che sia un’altra smentita per coloro che avevano preconizzato conseguenze catastrofiche per i nostri conti pubblici se il centrodestra fosse arrivato al governo perché i fatti e la storia di questi due anni e mezzo raccontano tutt’altro.

L’Italia si presenta in modo credibile di fronte a un quadro economico e finanziario che è oggettivamente molto complesso. E’ una credibilità che non riconosco io, che riconoscono i mercati, che riconoscono gli investitori, che riconoscono i risparmiatori. Lo testimonia il ritrovato appeal dei titoli pubblici italiani, l’ottimo andamento della Borsa di Milano, che è andata ben oltre, per la prima volta, i livelli precrisi del 2008, nonostante le turbolenze delle ultime settimane. Lo dice lo spread, che piaceva tanto come elemento di valutazione, ad oggi è più che dimezzato rispetto a quando ci siamo insediati. E qui, guardate, parliamo di una cosa estremamente concreta, perché uno spread più basso significa miliardi di interessi sul debito pubblico risparmiati dallo Stato, con risorse che possono essere destinate ad altre esigenze, alla sanità, all’istruzione, al sostegno dei redditi più bassi. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha calcolato che nel solo biennio 2025/26 questo risparmio dovrebbe ammontare a circa 10 miliardi e mezzo di euro.

È una credibilità che chiaramente abbiamo costruito con una politica seria sui conti pubblici, che hanno evidenziato un andamento migliore delle attese nonostante l’eredità che avevamo raccolto e che ha permesso all’Italia di tornare in avanzo primario già nel 2024. Siamo l’unica Nazione del G7, dopo il Covid, ad esserci riuscita.

La legge di bilancio 2025 va nella stessa direzione che abbiamo seguito sin dall’inizio. Attenzione ai conti pubblici, senza rinunciare a destinare risorse record alla sanità e a sostenere lavoratori, le famiglie con redditi medio bassi e le imprese. Come abbiamo fatto con numerosi provvedimenti che ricordate: dal taglio del cuneo fino alla detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit, l’IRPEF premiale per le imprese che investono e assumono, la decontribuzione, la super deduzione del costo del lavoro.

I dati del primo trimestre 2025 relativi all’occupazione, all’andamento dei salari e alla stima dell’andamento del PIL dell’Istat confermano l’efficacia della strategia che abbiamo messo in campo.

Penso che il nostro impegno, ovviamente, debba continuare su questa linea, con degli obiettivi che devono essere sempre più ambiziosi. A sostegno delle famiglie, siamo partiti dai nuclei economicamente più fragili, abbiamo cercato di aiutarli a recuperare il potere d’acquisto perso. Penso che qui a sfida sia ampliare gradualmente la platea dei soggetti interessati, concentrarsi ora sul ceto medio. Esattamente come penso che dobbiamo continuare a lavorare a sostegno delle imprese, dove l’obiettivo più complesso e più ambizioso che ci poniamo è riuscire ad abbassare strutturalmente il costo dell’energia, che pesa chiaramente come un macigno sulla competitività delle nostre imprese.

Siamo attualmente al lavoro su questi due obiettivi, ne conosciamo chiaramente le difficoltà. Però penso che una politica seria debba assumersi la responsabilità di affrontare le materie più complesse, se è necessario farlo.

La ringrazio Senatore.

INTERROGAZIONE SUGLI IMPEGNI DI INVESTIMENTO NEGLI STATI UNITI RISPETTO ALLE PRIORITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NAZIONALI

Presidente Meloni: Senatore Patuanelli, intanto noi non raccontiamo una Nazione nella quale tutto è perfetto, dove tutti lavorano… ci limitiamo a raccontare una Nazione nella quale le cose vanno meglio di quando governavate voi. Perché ne siamo soddisfatti, vuol dire che si poteva fare.

Detto questo, provo a rispondere per punti.

Produzione industriale:

Immagino si sappia che la flessione della produzione industriale non è una dinamica italiana, lo ricordava in parte anche lei, ma è un problema che caratterizza le principali economie europee. E, al contrario, in un contesto di generale contrazione dell’attività produttiva, l’Italia per paradosso fa registrare una delle performance migliori: l’indice della produzione industriale italiana è scesa del 2,4% rispetto al periodo pre-Covid, a fronte del -3,4% della Francia e, addirittura, del -8,9% della Germania.

La congiuntura negativa è legata in gran parte al settore dell’automotive, che è stato schiacciato dalle follie ideologiche di una transizione ecologica incompatibile con la sostenibilità dei nostri sistemi produttivi, che gli interroganti sostenevano, e che questo governo, invece ha contestato fin dall’inizio, lavorando in Europa per una sua revisione.

Nonostante questo scenario, l’Italia ha esportato lo scorso anno beni per un valore di 623 miliardi di euro, con una diversificazione del sistema produttivo che ci colloca tra i primi nel G20.

Dopodiché Transizione 5.0, guardi, noi abbiamo lavorato in queste settimane con la Commissione europea per renderla più semplice e accessibile per le imprese, e i primi risultati in termini di tiraggio si vedono. Non abbiamo però alcun problema a valutare, nelle prossime settimane, la curva reale di crescita ed eventualmente ridisegnarne l’impiego in armonia con la natura delle risorse. È un’opzione che il Governo ha già avanzato al tavolo con le categorie produttive, nell’ambito di quel lavoro di revisione del PNRR che intendiamo avviare con la Commission europea. E aggiungo, guardi, che io riconosco l’efficacia di Industria 4.0, una frase che non sentirò mai dire da voi, perché non è detto che chi ha lavorato prima di te deve aver per forza fallito il 100% di quello che ha fatto, sono io che in teoria per voi ho fallito il 100% di quello che ho fatto. Ma io, che sono una persona onesta, quando qualcosa ha funzionato lo riconosco. E quindi stiamo valutando se ci sono i margini con la Commissione europea di inserire entrambi i provvedimenti in questa revisione del PNRR.

Sulle spese per la difesa e la sicurezza, ho già risposto, nell’interrogazione chiedevate anche di sapere se L’Italia utilizzerà i Fondi di coesione e noi non intendiamo usarli, tanto per chiarirlo, è stata anzi l’Italia a impedire che una parte delle risorse dei Fondi di coesione venisse automaticamente spostata sul piano della difesa. Dopodiché stiamo, come ho detto, in un’ottica molto ampia di concetto che abbiamo e che è riconosciuto a 360 gradi sulla difesa, stiamo riconoscendo come spese della difesa, spese che i cittadini italiani pagano che sono spese per la difesa e la sicurezza. Mi sembra la cosa più naturale del mondo.

INTERROGAZIONE SULL’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA E LA TUTELA DELL’OCCUPAZIONE IN ITALIA

Presidente Meloni: Crescita occupazionale, tutela del potere d’acquisto e aumento degli stipendi sono priorità che questa maggioranza e questo Governo hanno ben chiare sin dal suo insediamento. Priorità che consideriamo irrinunciabili, fondamentali sia dal punto di vista sociale che macroeconomico. Come mostrano i dati 2024, la ripresa del potere d’acquisto e dei consumi delle famiglie, che hanno beneficiato dell’aumento dell’occupazione e dei salari reali, è stata fondamentale per sostenere la domanda interna e la crescita del PIL nazionale, in un periodo di rallentamento dell’economia mondiale.

Alla luce dei risultati ottenuti, quindi, si tratta di priorità sulle quali noi intendiamo continuare a investire. Da quando siamo al Governo, sono aumentati di oltre un milione gli italiani che lavorano, speriamo diventino molti di più, ma sono comunque un buon risultato, la metà dei quali sono donne, abbiamo raggiunto il livello massimo di occupati di sempre, si tratta di lavoro stabile, aumentano i contratti a tempo indeterminato e diminuiscono i lavoratori precari. Da ottobre 2023, i salari, dopo 3 anni, hanno ripreso a crescere più dell’inflazione, consentendo una pur timida ripresa del potere d’acquisto. A questo va aggiunto l’impatto positivo di alcune misure che abbiamo introdotto. Come calcolato dall’Istat, la riforma dell’Irpef, insieme alle decontribuzioni previste per il 2024, ha comportato un miglioramento del reddito disponibile per circa 11,8 milioni di famiglie, per un ammontare medio annuo di 586 euro. Vogliamo proseguire su questa strada. Come abbiamo già fatto con la legge di bilancio 2025, la nostra volontà è fare, risorse permettendo, ogni anno qualche passo in più a sostegno dei redditi, dell’occupazione e del mondo delle imprese.

Sicurezza sul lavoro, la ringrazio per aver citato questo tema perché anche questa è una priorità del Governo. Sono d’accordo sul fatto che sia dovere di ognuno di noi fare tutto ciò che in nostro potere per contrastare una piaga che non possiamo più tollerale. È il motivo per il quale abbiamo messo, già con diversi provvedimenti al centro della nostra azione questo tema. Lo abbiamo fatto con la “patente a crediti”, con l’assunzione di nuovo personale ispettivo, con le risorse per le imprese che investono in prevenzione. Come lei sa la scorsa settimana il Governo ha reperito insieme all’INAIL altri 650 milioni di euro, che si sommano ai 600 milioni già disponibili dei bandi INAIL per cofinanziare gli investimenti delle imprese in sicurezza. Si parla di oltre un miliardo e 200 milioni di euro. Domani incontreremo i sindacati, ci confronteremo con loro su come spendere al meglio queste risorse. Porteremo ovviamente anche le nostre proposte, come quella di potenziare il sistema di incentivi e disincentivi alle imprese in base alla loro condotta in materia di sicurezza, perché vogliamo premiare le imprese virtuose. Ma ovviamente li incontreremo anche per ascoltare quella che sono le proposte che arrivano dai sindacati, perché io penso che questa sia una di quelle materie che coinvolgono tutti e sulla quale bisogna riuscire a lavorare nel merito delle proposte senza aver alcun tipo di pregiudizio, e intendo comportarmi esattamente così.

INTERROGAZIONE SULLE INTESE TRA I GOVERNI ITALIANO E STATUNITENSE E LE CRITICITÀ NEL SETTORE DELL’ENERGIA E DEI PREZZI AL CONSUMO

Presidente Meloni: Anche qui, non mi è chiarissimo quale sia la domanda che mi viene formulata ma cerco di rispondere nel merito delle varie questioni. Arriviamo al tema del costo dell’energia, mi faccia fare un paio di passaggi però, Senatore Boccia, perché voi, diciamo, nella domanda dite un sacco di cose. Mi consenta di rispondere.

Intanto un passaggio lo voglio fare sulla questione della sanità e delle liste d’attesa perché qui devo fare io un appello alle Regioni. Noi ogni anno stanziamo delle risorse, non gestiamo quelle risorse per le liste di attesa, le gestiscono le Regioni ma la responsabilità, per quello che riguarda voi, è tutta del governo. Allora cosa ha fatto il governo? Ha fatto un decreto sulle liste di attesa e ha chiesto in questo decreto di poter fare alcune cose, visto la responsabilità, anche secondo voi, è sempre la nostra e potendo, eventualmente, intervenire con dei poteri sostitutivi quando non si riesce a governare le liste di attesa. Cerchiamo di dare una mano.

Le Regioni, dico trasversalmente in questo caso scusatemi, su questo non sono d’accordo ma almeno gli italiani sappiano che abbiamo queste difficoltà perché altrimenti noi siamo semplicemente quelli che devono stanziare i soldi e essere responsabili di quello che non funziona. C’è un problema in questa cosa che segnalo trasversalmente.

Dopo di che sul tema del GNL americano ho già risposto e quindi non ritengo di doverci tornare su, salvo ricordare una cosa. Noi abbiamo fatto un lavoro di diversificazione, stavo dicendo che non è neanche iniziato con noi. Siamo d’accordo sul fatto che l’Italia debba continuare a diversificare le proprie fonti di approvvigionamento perché questo garantisce maggiore sicurezza? Perfetto. Quelle forniture con cui noi abbiamo diversificato per liberarci dalla dipendenza russa, come si sa arrivano dal Nord Africa, arrivano dal Canada, dal Caucaso, arrivano anche dal GNL americano. Quindi, noi, banalmente continuiamo a portare una strategia che abbiamo condiviso benché fossimo all’opposizione perché noi qualcosa all’opposizione siamo riusciti a condividere nella nostra vita e che continuiamo a portare avanti. Altrimenti ditemi quale è la strategia, cioè mi state dicendo altrimenti che siccome negli Stati Uniti hanno vinto i repubblicani riprendiamo il gas dalla Russia, non vi sto seguendo.

Continuiamo in una strategia che riguarda il Nord Africa, che riguarda il Canada, che riguarda il Caucaso, che riguarda anche il GNL americano.

Sule tema dei prezzi dell’energia, torno un attimo Senatore Boccia sul testo dell’interrogazione perché nel testo, tra le altre cose, voi scrivete quali siano i motivi ostativi ad iniziare il percorso per arrivare al disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell’energia, ci si accusa, tra le altre cose, di non prendere una posizione chiara in merito. Questo però non è vero.

Il disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell’energia elettrica è una questione che il Governo ha posto sin dal suo insediamento, voi sapete bene che la materia è di respiro europeo ma su questo, guardate, vogliamo fare una battaglia insieme? Maggioranza e opposizione in Europa sulla proposta italiana sul disaccoppiamento? Perché io sono totalmente d’accordo e quindi, una volta tanto, possiamo lavorare insieme, tutti quanti, l’Italia nel suo complesso, per arrivare a delle soluzioni che interessano i nostri cittadini. Mi dichiaro disponibile davanti all’Italia intera.

Dopodiché, chiaramente, in ambito nazionale, noi abbiamo modificato la disciplina del cosiddetto “electricity release”, che pone le basi per il disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine dell’energia da fonti rinnovabili rispetto al prezzo di mercato.

Il recente decreto bollette, tanto vituperato, contiene anche interventi di carattere più strutturale sul versante della formazione del prezzo al dettaglio di energia elettrica e gas, in particolare a tutela dei clienti vulnerabili. E penso che sia importante quella norma, diciamo così, di civiltà sull’obbligo di trasparenza delle bollette, alla quale curiosamente nessuno, prima di noi, aveva pensato.

Dall’inizio di questo governo noi abbiamo complessivamente destinato oltre 60 miliardi euro – chiudo Presidente, mi scusi ma vengono aggiunti altri temi e non ce la faccio – per aiutare le famiglie e le imprese. Chiaramente sappiamo bene che la questione se non si risolve strutturalmente non la potremo mai continuare ad affrontare semplicemente mettendo risorse perché non saranno mai sufficienti e, per esempio, la ragione per la quale, tra le altre cose, disaccoppiamento e le cose che vi ho elencato, il Governo ha anche avuto il coraggio di varare un disegno di legge che riapre alla possibilità di produrre energia nucleare, con mini-reattori sicuri e puliti che penso possano consentirci di avere energia a basso costo e indipendenza strategica.

Quindi, c’è sicuramente molto altro lavoro da fare ma penso che si dimostra come la materia è stata per noi una materia fondamentale fin dall’inizio.

INTERROGAZIONE SULLE MISURE PER IL CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Presidente Meloni: Grazie Senatore Malan per questo quesito.

Come lei ricordava, la prevenzione e il contrasto della migrazione irregolare sono una priorità per questo Governo. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che abbiamo avuto il coraggio di aprire una nuova fase, di farlo in Italia, di farlo in Europa, incentrando la nostra azione su diverse direttrici: difesa dei confini e lotta ai trafficanti di esseri umani; procedure più rapide per le espulsioni e i rimpatri; contrasto alle frodi che si annidavano nei percorsi di immigrazione legale – dei quali nessuno si è accorto -, potenziando di contro i canali di ingresso legali; costruzione di un nuovo modello di cooperazione su base paritaria con l’Africa; soluzioni innovative, come il Protocollo Italia-Albania.

Questa strategia a tutto campo ci ha permesso, come si ricordava, di registrare un duplice obiettivo: da una parte abbattere drasticamente gli ingressi irregolari, dall’altra ridurre il numero dei morti e dispersi in mare, e questo non può che renderci orgogliosi, perché non c’è niente di più importante che salvare una vita o strapparla dalle grinfie degli schiavisti.

Stiamo andando avanti con determinazione sull’attuazione del Protocollo Italia-Albania. Da questo punto di vista noi consideriamo molto significativa la proposta della Commissione europea di anticipare l’entrata in vigore di alcune componenti del Patto Migrazione e Asilo, in particolare la possibilità di designare Paesi sicuri di origine con eccezioni territoriali per alcune categorie e di applicare il criterio del 20%.

Penso anche che dobbiamo considerare un’ottima notizia la proposta di lista europea dei Paesi sicuri che è stata formulata dalla Commissione, che annovera i Paesi di provenienza di quei migranti i cui trattenimenti non erano stati convalidati dai giudici italiani. Anche qui si conferma che evidentemente non eravamo nel torto.

Come sapete abbiamo anche deciso anche di utilizzare i centri realizzati in Albania come ordinari CPR e abbiamo così iniziato a trasferire i migranti irregolari in attesa di rimpatrio. A seguito di questa nuova disposizione, alcuni tribunali pare stiano disponendo il ritrasferimento in Italia ove il migrante avanzi una domanda di protezione internazionale, anche quando questa sia manifestamente infondata.

Ora, io non voglio fare polemica, ma mi corre l’obbligo di condividere con voi quale sia il curriculum di queste persone a cui dovremmo considerare di dare protezione internazionale. Perché quasi tutti i migranti trasferiti in Albania sono persone che si sono macchiate di reati gravi, tra i quali si annoverano furti, rapine, porto abusivo d’armi, tentati omicidi, violenze sessuali, pedopornografia, adescamento di minori e atti osceni in prossimità di minori.

Qualcuno vuole, ad ogni costo, far restare queste persone in Italia. Noi, invece, vogliamo rimpatriarle ed è quello per cui lavoriamo. Alla fine di questa settimana oltre il 25% dei migranti trattenuti in Albania sarà già stato rimpatriato, in tempi che, come vedete, sono molto veloci. A dimostrazione di come le procedure e la strategia che abbiamo messo in campo, nonostante i tentativi di bloccarle per ragioni chiaramente ideologiche, stiano funzionando.

Vogliamo un’Italia finalmente capace di far rispettare le regole, di essere intransigente con chi delinque e di difendere la sicurezza dei cittadini onesti.