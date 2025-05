AgenPress. “Grazie alle mamme che ogni giorno dall’inizio della storia portano il peso del mondo e lo fanno andare avanti, con un amore totale e disinteressato che non potremo mai ripagare. Stiamo più vicini nei fatti, da figli e anche da legislatori, a chi dà la vita e se ne prende cura. Oggi per loro, per la mia mamma, un pensiero speciale”.

Lo dice Debora Serracchiani, per la Festa della Mamma.