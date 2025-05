Meloni: “Rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali nella prospettiva dell’adesione dell’Albania all’Unione Europea”

AgenPress. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano, Giorgia Meloni, e il Primo Ministro della Repubblica di Albania, Edi Rama, si sono incontrati oggi, 16 maggio 2025, a Tirana a margine del Vertice della Comunità Politica Europea, ribandendo il reciproco forte interesse a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e nella prospettiva dell’adesione dell’Albania all’Unione Europea.

A questo fine e nel contesto dei rapporti privilegiati tra Roma e Tirana, del Trattato di Amicizia e Cooperazione del 13 ottobre 1995, della Dichiarazione di Partenariato Strategico del 12 febbraio 2010 e del Protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria del 6 novembre 2023, è stato concordato di convocare entro l’anno in Italia il primo Vertice intergovernativo Italia-Albania.

Il Vertice costituirà̀ l’occasione per fare il punto sulla cooperazione bilaterale e per concordare ulteriori iniziative volte a rafforzare il partenariato strategico tra Roma e Tirana, individuando alcuni settori chiave, fra i quali: difesa e sicurezza, energia, migrazioni, protezione civile, salute, ambiente, sviluppo economico e infrastrutturale e con un focus alla formazione professionale in ciascuno dei citati settori di cooperazione.

L’incontro odierno ha anche consentito di individuare specifici settori sui cui concentrare il lavoro preparatorio in vista del Vertice intergovernativo:

▪ Industria della Difesa: nel quadro dell’Accordo sulla cooperazione nel campo della

Difesa del 10 ottobre 1995 e del Memorandum d’intesa sulla collaborazione nel settore

della difesa del 18 settembre 2009, rafforzamento della cooperazione finalizzata alla

fornitura di mezzi e tecnologie in ambito Sicurezza e Difesa e alla realizzazione e gestione

di infrastrutture navali e cantieristiche in Albania, per la costruzione e manutenzione di unità navali e per l’implementazione di iniziative di formazione tecnica e professionale;

▪ Energia: ampliamento della cooperazione in ambito energetico, sulla base dell’accordo

tripartito Italia-Emirati Arabi Uniti-Albania siglato ad Abu Dhabi il 15 gennaio 2025, che

prevede la produzione di energia rinnovabile in Albania e un’interconnessione sottomarina

per l’energia rinnovabile che collegherà̀ Italia ed Albania;

▪ Cooperazione in ambito migratorio: costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per l’approfondimento della collaborazione nel contrasto all’immigrazione irregolare e

rafforzamento delle capacità di pattugliamento in mare albanesi;

▪ Protezione civile: conclusione di un’intesa per la creazione di un “Sistema di Protezione Civile” in Albania per il relativo trasferimento di know-how professionale;

▪ Salute e sanità: rafforzamento della cooperazione in ambito salute materna e neonatale in Albania, per la costruzione di un reparto di neonatologia presso l’Ospedale pubblico Gliozheni di Tirana;

▪ Sviluppo economico ed infrastrutturale:

– Conclusione di un Accordo quadro finalizzato al riconoscimento formale di Cassa

Depositi e Prestiti in Albania come istituzione finanziaria per lo sviluppo, funzionale

all’ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito economico e

infrastrutturale, anche in relazione al sostegno tecnico italiano alla costituzione della

nuova Banca di Sviluppo albanese;

– Conclusione di un’intesa per la realizzazione congiunta di un polo fieristico a Tirana,

denominato “ExpoAlbania”;

– Creazione di strumenti giuridici e tecnici finalizzati al rafforzamento della cooperazione

in ambito economia del mare e lo sviluppo di progetti legati all’industria della pesca in

Albania;

– Potenziamento della collaborazione tra Simest e Consiglio Economico Nazionale

albanese attraverso iniziative formative e di affiancamento per le PMI italiane e albanesi

sulle opportunità dei reciproci mercati, favorendo partnership e investimenti.

▪ Processo di adesione dell’Albania all’Unione Europa: Italia e Albania individueranno di comune accordo specifici settori ad alto valore aggiunto per favorire il processo di adesione dell’Albania nell’Unione Europea nel quadro dell’assistenza tecnica di preadesione già in atto.

Nel dare il via alle consultazioni tecniche che porteranno alla dettagliata definizione di

obiettivi, contenuti e formato del Vertice bilaterale oggetto della presente Dichiarazione, i

Primi Ministri italiano e albanese hanno ricordato con soddisfazione l’avvio in Albania della

108° edizione del Giro d’Italia, avvenuta il 9 maggio scorso da Durazzo, a testimonianza

della solidità del legame fra i due Paesi, esteso anche alla diplomazia dello sport come

strumento di collaborazione e crescita condivisa.

A margine dell’incontro si è proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato

a Roma il 6 febbraio 2024.