Leone XIV: “Superare i confini delle singole parrocchie, diocesi e nazioni, riscoprendo la comune unità in Cristo”

AgenPress. Nel suo discorso all’Assemblea generale delle Pontificie Opere Missionarie, Leone XIV esorta a “superare i confini” delle singole parrocchie, diocesi e nazioni, riscoprendo la comune unità in Cristo. Sottolinea come tale dimensione della vita ecclesiale gli stia particolarmente “a cuore”, e come essa debba orientare il sostegno alla Chiesa nei luoghi in cui essa è “giovane e in crescita”.

“Il nostro mondo”, frastornato e ferito “dalla guerra, dalla violenza e dall’ingiustizia” ha urgente necessità di “ascoltare” e vedere incarnarsi “la promessa evangelica di una pace vera e duratura”.

Papa Leone XIV torna a ribadire l’appello all’unità – a lui particolarmente “a cuore”, come si evince anche dal motto scelto In Illo uno unum, tratto da un sermone di Sant’Agostino.