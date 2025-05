Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il Primo Ministro del Giappone

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Primo Ministro del Giappone, Shigeru Ishiba.

La conversazione ha fatto emergere la comune soddisfazione per il percorso di costante rafforzamento dei rapporti bilaterali intrapreso. In questo quadro, il Presidente Meloni ha confermato l’intenzione di compiere una missione in Giappone nei prossimi mesi per approfondire ulteriormente il proficuo dialogo tra Roma e Tokyo e, con l’occasione, visitare il padiglione italiano presso l’Expo di Osaka.

I due leader hanno anche discusso delle principali questioni internazionali quali la guerra in Ucraina, il Medio Oriente e l’Indo-Pacifico, concordando di mantenersi in stretto contatto in vista del prossimo Vertice G7 di Kananaskis.