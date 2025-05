Aprilia. Discarica di Sant’Apollonia: l’UDC propone alternative sostenibili e chiede trasparenza nelle decisioni

AgenPress. L’UDC di Aprilia, alla luce delle informazioni disponibili in merito all’approvazione da parte della Regione Lazio del progetto relativo a una discarica in località Sant’Apollonia, esprime l’auspicio che ogni scelta avvenga attraverso un confronto trasparente e partecipato, nel rispetto delle prerogative democratiche e della normativa vigente, anche in considerazione dell’attuale gestione commissariale del Comune.

Si ritiene opportuno che la comunità locale sia adeguatamente coinvolta nei processi decisionali che riguardano il proprio territorio, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione di Aarhus, recepita nel nostro ordinamento. Tale Convenzione, adottata nel 1998, riconosce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali e di partecipare attivamente alle decisioni pubbliche in materia ambientale.

Pur prendendo atto del procedimento in corso da parte della Regione Lazio, l’UDC ritiene che eventuali determinazioni definitive, in merito a un intervento di tale rilevanza per il territorio, possano essere assunte, ove possibile, successivamente all’insediamento della futura amministrazione comunale democraticamente eletta, al fine di assicurare una piena condivisione con la cittadinanza.

L’UDC intende inoltre contribuire con proposte alternative, sostenibili e temporanee, che possano essere oggetto di approfondimento tecnico e istituzionale, nel rispetto dell’ambiente e della pianificazione territoriale:

Impianti mobili di trattamento meccanico-biologico (TMB light): strutture temporanee e smontabili, idonee a trattare i rifiuti indifferenziati riducendo il volume da conferire in discarica.

Valorizzazione di aree industriali dismesse per eventuali impianti di trattamento temporaneo, al fine di evitare ulteriore consumo di suolo agricolo.

Rafforzamento della raccolta differenziata e dell’impiantistica esistente nella Regione Lazio, con l’obiettivo di recuperare e ottimizzare la capacità già autorizzata e non pienamente utilizzata.

Aprilia ha già contribuito in passato, anche attraverso la presenza di impianti di trattamento e gestione rifiuti, alla gestione ambientale a livello territoriale più ampio del solo ambito comunale. L’UDC sottolinea l’importanza che ogni decisione futura tenga conto del principio di equità territoriale e di proporzionalità dell’impatto, promuovendo una distribuzione equilibrata delle responsabilità ambientali sul territorio regionale.

L’UDC conferma infine la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni e le forze politiche e sociali per l’individuazione di soluzioni strutturali e sostenibili a lungo termine, che possano contribuire a una gestione efficiente e responsabile del ciclo dei rifiuti, limitando la necessità di nuove discariche e garantendo la tutela del territorio.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Coordinatore UDC Aprilia Pietro Fazio.