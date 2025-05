Intelligenza Emotiva e Team Coaching: nasce il Centro di Competenza UCBM Academy e WAO Academy

AgenPress. Un nuovo polo formativo per costruire team ad alte prestazioni attraverso intelligenza emotiva, team coaching e leadership condivisa. Nasce il Centro di Competenza su Team Coaching e Intelligenza Emotiva, frutto della collaborazione tra UCBM Academy e WAO Academy.

Il debutto ufficiale è fissato per martedì 4 giugno, con il webinar gratuito “La squadra al centro: costruire performance con intelligenza emotiva“, in diretta streaming dalle ore 17:30 alle 19:00. Ospite speciale Martin Castrogiovanni, ex campione della nazionale italiana di rugby, co-fondatore di WAO Academy e oggi ambasciatore di una nuova visione della performance, fondata sulla cultura di team come leva strategica per la crescita.

Nel corso dell’evento sarà approfondito il legame tra intelligenza emotiva e performance nei team, attraverso le testimonianze di esperti come Rossella Ferreri (responsabile UCBM Academy), Vito Marzulli e Letizia Carbonetti (rispettivamente Responsabile Scientifico e Director of Education WAO Academy) e Lorenzo Fariselli (Direttore Six Seconds Italy & Europe).

Il Centro, attivo da autunno 2025, offrirà percorsi dedicati a team coaching, sviluppo dei gruppi di lavoro, soft skills per la sanità, leadership emotiva e AI etica. Un progetto che nasce per rispondere alle nuove esigenze delle organizzazioni, mettendo al centro persone e relazioni.

“Siamo orgogliosi di dare vita a questa iniziativa all’interno di UCBM Academy” – ha dichiarato Andrea Rossi, AD e DG dell’Università Campus Bio-Medico di Roma – “In un mondo del lavoro sempre più complesso, la capacità di lavorare in team e comunicare con intelligenza emotiva è una leva strategica per il benessere e l’efficienza delle organizzazioni.”

“Questo nuovo Centro nasce per accompagnare studenti, professionisti e organizzazioni verso una nuova cultura del lavoro, dove la dimensione umana è riconosciuta come motore di innovazione e benessere,” afferma Rossella Ferreri, responsabile UCBM Academy.

“In un contesto in cui le competenze tecniche non bastano più da sole, diventa fondamentale investire nella qualità delle relazioni, nella capacità di ascolto, nella gestione consapevole delle emozioni.

Mettere la squadra al centro significa anche costruire un’alleanza tra conoscenze, relazioni e consapevolezza emotiva, per creare ambienti di lavoro dove le persone possano crescere, esprimere il proprio potenziale e contribuire in modo autentico alla missione comune. Con questo Centro vogliamo offrire non solo formazione, ma una visione: quella di un futuro del lavoro più umano, più coeso e capace di generare valore sostenibile.”

“Il campo da rugby” afferma Martin Castrogiovanni, ex pilastro della nazionale italiana di rugby e co-fondatore di WAO Academy “mi ha insegnato che la vera forza non sta solo nel fisico, ma nella connessione tra le persone. Quando ho smesso di giocare, ho sentito il bisogno di continuare a costruire “squadre” e il team coaching mi ha dato gli strumenti per farlo, anche fuori dal campo. Dopo anni passati ad allenarmi e a crescere dentro lo spogliatoio ho capito che la cultura di squadra non è solo una strategia sportiva, è un modo di vivere, di lavorare, di costruire relazioni autentiche. Quando entravo in campo, non lo facevo solo per me, ma per la squadra. Oggi, con WAO, portiamo quello stesso spirito dentro le organizzazioni.”