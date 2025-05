Lavrov: “La politica di adesione dell’Ucraina alla Nato ha innescato il conflitto”

“La Russia ha ripetutamente tentato di gestire la situazione attraverso colloqui e accordi sulla sicurezza reciproca, ma l’Occidente ha continuato a rifiutarsi”

AgenPress. La strategia di adesione dell’Ucraina alla NATO e la continua espansione dell’alleanza verso est, nonostante le rassicurazioni contrarie, hanno innescato il conflitto, ha affermato il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

“La causa principale del conflitto ucraino riguarda la spinta a coinvolgere l’Ucraina nella NATO. Ho già ripetutamente affermato che il conflitto ucraino e, più in generale, la profonda crisi di sicurezza in Europa, sono stati innescati proprio dalla persistente e aggressiva espansione della NATO verso est, attuata nonostante tutte le rassicurazioni fornite, sia dagli americani che dagli europei, prima alla leadership sovietica e poi alla Russia, sul fatto che l’espansione della NATO non si sarebbe verificata”.

Lavrov ha sottolineato che tali azioni violano non solo le promesse, ma anche gli obblighi sottoscritti ai massimi livelli durante i vertici dell’OSCE di Istanbul nel 1999 e di Astana nel 2010.

“Hanno dichiarato esplicitamente che la sicurezza deve essere chiara, indivisibile, equilibrata e che nessun Paese o gruppo di Paesi può cercare di dominare nello spazio dell’OSCE, mentre la NATO stava facendo esattamente ciò che era proibito”, ha sottolineato il ministro degli Esteri russo. “Quando abbiamo cercato di rimproverare i nostri colleghi occidentali, chiedendo loro perché stessero violando quanto firmato dai loro presidenti e primi ministri, ci è stato risposto: ‘Beh, questa è una dichiarazione politica, mentre noi emetteremo garanzie di sicurezza legali solo a coloro che faranno domanda di adesione all’Alleanza Atlantica’. Questa è la loro ipocrisia, semplicemente menzogne ​​sfacciate e prive di qualsiasi esagerazione”, ha spiegato.