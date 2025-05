Donald Trump: “Ho risolto il problema dell’inflazione”

AgenPress. Donald Trump ha affermato durante la conferenza stampa nello Studio Ovale di aver risolto il problema dell’inflazione.

“Ho risolto il problema dell’inflazione. Credo di essere già riuscito a far scendere i prezzi del carburante. I prezzi del carburante sono scesi”. “C’era un’inflazione tremenda, probabilmente la più grande nella storia del nostro Paese, sotto Biden… So che l’economia era pessima per la gente perché non poteva permettersi l’energia, e l’energia ha fatto salire tutto il resto”. “In quattro mesi, abbiamo risolto il problema”.

Tuttavia, la Fed continua ad avvertire che l’inflazione al di sopra dell’obiettivo potrebbe persistere, in gran parte come conseguenza diretta degli aumenti dei prezzi dovuti ai dazi.