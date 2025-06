Regione Lazio, Bertucci: “Legge sulla Celiachia approvata all’unanimità”

AgenPress. “Oggi abbiamo dato una risposta forte agli oltre 24mila celiaci del Lazio ed alle loro esigenze. Sono estremamente soddisfatto del lavoro portato avanti, e ringrazio il Consiglio Regionale del Lazio ed i commissari delle commissioni Sanità del Presidente Savo e Bilancio, senza dimenticare il Presidente Rocca e l’assessore Righini, e tutti gli intervenuti nelle audizioni”.

Con queste parole Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, saluta l’approvazione da parte dell’aula della proposta di legge regionale n. 139, relativa agli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme, di cui il consigliere regionale è stato promotore.

Nel provvedimento è stata prevista una copertura finanziaria pari ad un milione di euro: è stato infatti istituito un apposito fondo di parte corrente a copertura degli interventi previsti. Nel dettaglio vengono stanziati 400mila euro per l’anno 2025 e 150mila euro per ciascuna annualità 2026 e 2027, ad eccezione delle spese in favore del settore agricolo per incentivare la produzione dei cereali senza glutine da destinare al consumo, per i quali vengono stanziati 100mila euro per ciascuna annualità nel triennio 2025-27, e degli interventi per l’aggiornamento professionale del personale sanitario, per i quali invece si provvede a valere sulle risorse del Sistema Sanitario regionale.

“La legge nasce da una esigenza reale: l’obiettivo è quello di incrementare la conoscenza da parte degli operatori della ristorazione attraverso formazione e informazione per accogliere le esigenze quotidiane dei pazienti celiaci, senza dimenticare la formazione specifica prevista per il personale scolastico. Il provvedimento rappresenta un primo passo importante che va a rivolgersi anche alle associazioni del terzo settore che si occupano del tema, in particolare l’Associazione Italiana Celiachia”, prosegue Bertucci.

Per evidenziare la volontà di porre la giusta attenzione sul tema, è stato scelto il 15 settembre come Giornata Regionale della Celiachia. Altro punto importante la spendibilità dei buoni pasto dedicati. “Abbiamo agevolato un incontro lo scorso 20 maggio per permettere di spendere questi buoni anche al di fuori dei confini regionali, e per questo è in corso un dialogo con le altre otto regioni coinvolte che utilizzando il medesimo sistema informatico legato al SSN. Una volta approvata la legge, stipuleremo un elenco ufficiale di strutture di ristorazione e ricettive che avranno seguito corsi specifici sulla celiachia e sulla somministrazione di alimenti adatti alle esigenze dei pazienti celiaci. A questo si unisce la necessità di spendere i buoni anche nella grande distribuzione: non possiamo imporlo alle aziende, ma certamente possiamo incentivarlo”, spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

La legge dispone anche l’attivazione nelle Asl, presso la struttura competente in materia di igiene alimenti e nutrizione, di uno sportello informativo per la celiachia, che andrà a rivolgersi non soltanto alle persone intolleranti al glutine ed ai loro familiari, ma anche ai soggetti che operano nel settore nella produzione alimentare, nella ristorazione, nel turismo e nel settore alberghiero, anche in collaborazione con le associazioni e le fondazioni maggiormente rappresentative sul tema.

“Con il provvedimento oggi approvato viene istituito infine un Tavolo tecnico permanente, con funzioni consultive, di analisi e confronto con i soggetti competenti in materia di prevenzione e promozione della salute, formazione e assistenza sanitaria e nel settore della celiachia”, chiude il Presidente della Commissione Bilancio.