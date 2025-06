Milano. Donna si lancia dal quarto piano per sfuggire a un incendio, muore sul colpo

AgenPress. Una donna di 48 anni ha perso la vita dopo essersi lanciata dal quarto piano del suo appartamento in preda al panico per un incendio scoppiato nel palazzo in cui viveva, al civico 64 di viale Abruzzi.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, avrebbe tentato disperatamente di sfuggire al fumo denso e alle alte temperature. In preda al panico, si è affacciata dalla finestra e si è lanciata nel vuoto. Il volo dal quarto piano è stato fatale: la donna è morta sul colpo, nonostante l’immediato intervento del 118.

Le indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco che dovranno ora accertare le cause del rogo e verificare l’ipotesi di dolo.