Colombia. Attentato a Miguel Uribe, condizioni critiche

AgenPress. Durante un comizio elettorale nel quartiere Fontibón di Bogotá, il senatore Miguel Uribe Turbay, 39 anni, esponente del partito Centro Democrático e precandidato alla presidenza del 2026, è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco sparati alle sue spalle.

Uribe stava tenendo un comizio quando assalitori armati lo hanno raggiunto da dietro, ferendolo gravemente al capo, al petto e a una gamba . Il responsabile – un minorenne di circa 14‑15 anni – è stato arrestato subito sul luogo, con una pistola in mano, e fermato anche dai bodyguard che lo avrebbero ferito a una gamba in uno scontro a fuoco.

Uribe è stato trasportato d’urgenza prima al Centro Médico Engativá, e poi alla Fundación Santa Fe, dov’è stato sottoposto a intervento neurochirurgico e vascolare. L’operazione, iniziata durante la notte tra il 7 e l’8 giugno, si è conclusa positivamente, ma il senatore resta in condizioni critiche, lottando per la vita.

Miguel Uribe Turbay è figlio della giornalista Diana Turbay, rapita e uccisa nel 1991 dal cartello di Pablo Escobar. È inoltre nipote dell’ex presidente Julio César Turbay Ayala. Laureatosi in Diritto all’Università degli Andes, è entrato in politica come consigliere comunale (2012‑2015), presidente del Consiglio, segretario del governo di Bogotá (2016‑2018) e oggi è senatore dal 2022, leader indiscusso del Centro Democrático .

L’attentato richiama dolorosamente un’altra pagina cupa della storia politica colombiana: il colpo mortale a Luis Carlos Galán nel 1989, anch’egli aspirante presidente. Politici di ogni colore hanno lanciato un appello alla solidarietà nazionale per evitare il ritorno della violenza politica

Nel quadro complessivo, l’attentato segnala una preoccupante escalation di violenza nelle campagne politiche e lancia un monito sulla fragilità della pace attuata nel post‑accordo del 2016.