Premio della Regione Toscana a Michele D’Andrea. (Fondazione OMRI): un riconoscimento al valore e all’impegno per le future generazioni

In occasione del Next Generation Fest di Firenze, Michele D’Andrea, presidente del Comitato consultivo della Fondazione OMRI e cofondatore, ha ricevuto il prestigioso premio dalla Regione Toscana, consegnato da Eugenio Giani.

Un riconoscimento che celebra il suo impegno nel promuovere i valori della Repubblica e nella diffusione della cultura civica tra i giovani. La Fondazione OMRI vede in questo premio un ulteriore stimolo a rafforzare il proprio ruolo nel sostenere il benessere e la crescita delle future generazioni.

AgenPress. Lo scorso 2 giugno, a Firenze, in occasione del Next Generation Fest — il più importante evento nazionale dedicato alla Generazione Z — il cofondatore e presidente del Comitato Consultivo della Fondazione OMRI, Michele D’Andrea, ha ricevuto il prestigioso premio della Regione Toscana per il suo lungo impegno di divulgatore storico, che ha contribuito a rafforzare il senso di identità nazionale fra i giovani e nelle scuole.

«Al di là del riconoscimento alla persona — ha dichiarato il presidente della Fondazione, prefetto Francesco Tagliente — vedo riflesso in questo premio lo spirito più autentico della nostra Fondazione, che porta scritto non solo nello statuto, ma anche nell’agire quotidiano dei suoi soci, la volontà di promuovere il benessere, la cultura e la crescita civica delle nuove generazioni. Le tante iniziative promosse quest’anno in Italia e all’estero testimoniano un patrimonio di dedizione e passione di cui sono sinceramente grato a Michele D’Andrea e a tutti gli altri protagonisti.»

«Nel ringraziare Michele D’Andrea per la sua generosa disponibilità ad accrescere la cultura istituzionale del nostro Paese — ha concluso Tagliente — rinnovo a tutti gli appartenenti alla Fondazione l’invito a sostenere e condividere iniziative che aiutino coloro ai quali consegneremo il nostro testimone a diventare cittadini maturi e consapevoli.»