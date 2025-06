Sicilia, ad Alcamo, la Missa Papa Ioannis (Papa Giovanni XXIII) di Massimiliano Pace per la sua prima esecuzione nazionale

Il 18 giugno nella Basilica di Santa Maria Assunta di Alcamo, la Missa Papae Ioannis per soprano, pianoforte, quattro violoncelli e voce recitante

AgenPress. Il 18 giugno 2025, nella splendida cornice della Basilica di Santa Maria Assunta di Alcamo, si terrà un evento musicale di eccezionale rilievo: l’esecuzione della Missa Papae Ioannis, opera del compositore e pianista romano Massimiliano Pace.

La composizione, pensata per soprano, pianoforte, quattro violoncelli e voce recitante, verrà interpretata dal soprano Luciana Di Bella, dallo stesso Massimiliano Pace al pianoforte, e dai violoncellisti Matteo Salizzoni, Evva Mizerska, Antonino Saladino e Giorgio Garofalo, con la partecipazione di Francesco Maria Attardi come voce recitante.

L’evento, con il supporto del Comune di Alcamo, inaugura il tour italiano che porterà la Missa ad essere eseguita in diverse città italiane durante l’Anno Giubilare.

La Missa Papae Ioannis è stata originariamente commissionata dal Comitato Roncalli 24 (Ente Bergamaschi nel Mondo UK e MIE Londra) in occasione del decennale della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, con l’intento di rendere omaggio alla sua straordinaria eredità spirituale e umana ed al suo impegno per la pace nel mondo.

L’opera si distingue per la sua originalità, unendo le parti canoniche della liturgia a una narrazione poetica che si avvale di brani epistolari e poetici scritti dallo stesso Angelo Roncalli.

Dopo il successo della prima esecuzione mondiale a Londra il 28 settembre 2024, presso la St. Peter’s Italian Catholic Church, con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, del Consolato Generale d’Italia a Londra e della Fondazione Roncalli, e dopo la fortunata replica presso la Chiesa di Tutti i Santi di Varsavia del 5 maggio 2025, evento fortemente voluto e supportato dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, la Missa Papae Ioannis continua il suo percorso, consolidandosi come un’opera di riferimento nel panorama della musica sacra contemporanea. L’opera verrà replicata il 19 giugno a Trapani presso il teatro Ariston.

Massimiliano Pace: una carriera tra teatro, musica e sperimentazione

Nato a Roma in una famiglia di artisti, Massimiliano Pace ha sviluppato fin da giovane un forte legame con la musica, diplomandosi con lode al Conservatorio di Santa Cecilia sotto la guida di Emma Contestabile. La sua carriera lo ha visto spaziare tra diversi ambiti musicali, con un particolare interesse per la musica di scena, collaborando con figure di spicco come Turi Ferro e Andrea Camilleri. Nel 1991 ha ricevuto il Premio ENAP per opere interdisciplinari e nel 2013 ha composto le musiche per La via della Spada, spettacolo inaugurale dei Campionati Mondiali di Scherma, trasmesso in mondovisione.

La sua produzione comprende musiche per danza contemporanea, colonne sonore per il cinema, la radio e la televisione, oltre a numerosi album e pubblicazioni. Nel 2024 gli è stato conferito il prestigioso Bond Street Awards presso la House of Lords di Londra. Ha recentemente scritto le musiche di scena per Moby Dick con Moni Ovadia per la regia di Guglielmo Ferro e per L’amore mio non muore di e con Roberto Saviano. Attualmente è impegnato nella produzione dell’album Lullaby di Luciana Di Bella, continuando il suo percorso di ricerca musicale e innovazione.

La Missa Papae Ioannis è in fase di pubblicazione ad opera della Da Vinci Publishing di Osaka e verrà distribuita da Hal Leonard, contribuendo a diffondere il valore artistico e spirituale di questa straordinaria opera nel mondo.