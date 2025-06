Roma. Donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato: indagini in corso

AgenPress. Una donna di 47 anni, Alcivar Chenche Ana Sergia, di origini ecuadoriane, è morta dopo aver accusato un grave malore a seguito di un intervento di liposuzione effettuato in uno studio privato. La tragedia si è consumata nelle ultime ore, e sono attualmente in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie e giudiziarie.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si sarebbe sottoposta all’intervento chirurgico estetico in una struttura non ospedaliera, presumibilmente priva dei requisiti di sicurezza necessari per trattamenti di tale complessità. Poco dopo l’operazione, Alcivar Chenche ha accusato un malore improvviso. I soccorsi sono stati immediati, ma il suo stato di salute si è aggravato rapidamente. Trasportata d’urgenza in ospedale, la donna è deceduta poche ore dopo.

La procura ha aperto un’inchiesta per accertare le eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno verificando la regolarità della struttura privata dove è stato effettuato l’intervento e la qualifica del personale medico coinvolto. Non si esclude l’ipotesi di negligenza o imperizia. L’autopsia, già disposta, sarà determinante per chiarire le cause esatte del decesso.

La vicenda solleva ancora una volta l’attenzione sull’abuso della chirurgia estetica in contesti non adeguatamente controllati. Le associazioni dei medici e i sindacati sanitari sottolineano la necessità di un maggiore controllo sugli studi privati e una più severa regolamentazione per tutelare i pazienti.

Alcivar Chenche Ana Sergia viveva in Italia da diversi anni ed era conosciuta nella comunità ecuadoriana locale. Amici e parenti la ricordano come una donna solare e laboriosa, profondamente legata alla famiglia.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni sull’attività dello studio medico in questione a farsi avanti per contribuire a far luce sull’accaduto. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno ai familiari della vittima, in attesa di verità e giustizia.