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Trump: “Il cancelliere tedesco Merz dovrebbe dedicare più tempo a risanare il suo Paese in rovina”

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AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz, affermando che quest’ultimo dovrebbe concentrarsi sul tentativo di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e dedicare “meno tempo a interferire” negli sforzi per affrontare la “minaccia nucleare iraniana”.

“Il Cancelliere tedesco dovrebbe dedicare più tempo a porre fine alla guerra con Russia e Ucraina (dove è totalmente inefficace!) e a risanare il suo Paese in rovina, soprattutto in materia di immigrazione ed energia, e meno tempo a interferire con coloro che si stanno adoperando per eliminare la minaccia nucleare iraniana, rendendo così il mondo, Germania compresa, un posto più sicuro!”, ha scritto Trump in un post su Truth Social.

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